محافظة القاهرة: كلمة إزالة وضعت بطريق الخطأ على مقبرة عميد الأدب العربي.. فيديو

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، أننا نتواصل مع أي صاحب مقبرة قبل فترة كبيرة من إزالتها، مشيرا إلى أننا نساعد في نقل الرفات، لأننا نقوم بتنمية حضارية في المنطقة.

وقال إبراهيم عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن كلمة إزالة وضعت بطريق الخطأ على مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، ولا صحة بأنه سيتم إزالتها.

وتابع المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه سيتم عمل مشروع محور بطول 7 كيلو يريط شمال القاهرة الآن للقيام بتلك التنمية.

إثارة البلبلة

وأشار إبراهيم عوض إلى أن كل ما تم اثارته على صفحات السوشيال ميديا اثارة البلبلة واعاقة التنمية التي تتم.