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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيد طه حسين: محافظة القاهرة أكدت عدم إزالة قبر جدي

طه حسين
طه حسين

قال حسن الزيات حفيد الأديب الراحل طه حسين، إن محافظة القاهرة لم توجه لهم أى رسائل أو إخطارات تفيد إزالة قبر جده الراحل وبالتالى فإن معلوماته كان يأخذها فقط  من الصحافة والإعلام ولكن حتى الآن لا توجد أى جهة خاطبتهم بشأن أى عمليات إزالة.


وأوضح الزيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار، أن قبر الراحل طه حسين يضم 8 أشخاص متوفيين منهم ابنته وزوجها، واخته وعدد من أقاربه الآخرين، وفى شهر مايو ظهرت علامات على القبر والتى تعود لوضع المحافظة هذه العلامات على المبانى التى سيتم إزالتها وقاموا بالانتظار لمخاطبتهم بأى رد رسمى ولكن لم يحدث هذا.


وتابع أنه بعد مخاطبة الجهات الرسمية أكدوا أن الحديث حول إزالة القبر شائعات مغرضة هدفها نشر الذعر ولا صحة لها على الإطلاق ، وتفاجأوا اليوم بإزالة العلامات من على القبر، وأكدت المحافظة عدم الإزالة نهائيا.

 

طه حسين شائعات محافظة القاهرة الصحافة الجهات الرسمية

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