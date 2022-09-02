نائبة تثمن استجابة الحكومة لمطالبات العدول عن فكرة إزالة مقبرة طه حسين

توجهت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، بالشكر للحكومة على الاستجابة لمطالبات مثقفي مصر و مطالباتها المتكررة بالعدول عن فكرة إزالة مقبرة طه حسين و إدراكهم أهميتها التاريخية والثقافية.



وقالت " عبد الناصر" خلال بيان لها، انتهز هذه الفرصة لتذكير الدولة كلها بأن العام القادم هو "اليوبيل الذهبى" لوفاة "طه حسين"لذا أطالب كل الجهات بأن نبدأ بإحياء مشروع طه حسين التنويرى و لنجعل عام 2023 عام يحمل اسم "طه حسين" بما فى ذلك الدورة القادمه لمعرض الكتاب.



وأشارت البرلمانية، إلي أن المجتمع ككل فى أشد الحاجة الآن إلى إحياء مشروع طه حسين التنويري و النهضوي.