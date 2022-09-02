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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حذف كلمة إزالة من مقبرة طه حسين بـ حي الخليفة | شاهد

مقبرة طه حسين
مقبرة طه حسين

حذفت محافظة القاهرة كلمة إزالة المكتوبة باللون الأحمر من مقبرة طه حسين عميد الأدب العربي والواقعة في نطاق حي الخليفة.

كما أزالت محافظة القاهرة علامة "اكس" المكتوبة باللون الأحمر على سور مقبرة طه حسين من الخارج ، بعد غضب اجتاح السوشيال ميديا بعد أنباء إزالة مقبرة طه حسين لاستكمال محور ياسر رزق والذي نفته المحافظة في وقت لاحق.

وأكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى د.طه حسين ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة .

وأكدت محافظة القاهرة ان ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا من الصحة.

مقبرة طه حسين 
مقبرة طه حسين عميد الأدب العربي محافظة القاهرة سور مقبرة طه حسين الخليفة كلمة إزالة

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