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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان لامع .. إطلالة جذابة لـ نوال الزغبي عبر أنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة جذابة أنيقة  بفستان لامع ومكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

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وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

 

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