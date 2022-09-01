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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله على جمالك يا مصر.. نوال الزغبي تشارك فيديو من مهرجان القلعة

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت نوال الزغبي، في الفيديو من حفلها بمهرجان القلعة بالقاهرة، وعلقت نوال الزغبي على الفيديو قائلة:"الله على جمالك و حبك يا مصر".

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وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية مهرجان القلعة سوشيال ميديا تواصل الاجتماعي نوال الزغبي

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