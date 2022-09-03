الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على إشبيلية 2-0 في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على إشبيلية بهدفين مقابل لاشئ، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم رافيينا بهدف في الدقيقة 21 بعدما سدد ليفاندوفسكي الكرة من فوق الحارس وتصدى لها دفاع إشبيلية ليقابلها برأسه ويضعها في الشباك.

ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:.

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أرواخو، جارسيا، بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، ديمبلي.

دكة البدلاء:.

بيكيه، فاتي، فيران توريس، ديباي، كريستنسن، بيانيتش، ألبا، كيسي، روبيرتو، دي يونج، بينيا وتيناس.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يأتي فريق إشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.