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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

للجمال الطبيعي عنوان.. تعرفي على روتين العناية بالبشرة لشاكيرا ملكة الإغراء

روتين العناية بالبشرة
روتين العناية بالبشرة لشاكيرا

شاكيرا مغنية وكاتبة أغاني وراقصة جمالها لا يضاهى أسلوبها يدور حول التناسق وليس التغييرات الدرامية إنها طبيعية جدًا وتتجنب ظلال العيون الدخانية والشفاه الحمراء الواضحة دايما ما تفضل شاكيرا الهور بدون مكياج وذلك لثقتها بجمالها الطبيعي .

حتى بالنسبة للحفلات الموسيقية والمظاهر الاستعراضية وأي مظهر عام تقريبًا، تصر شاكيرا على عمل مكياجها، وبنفس الطريقة ، تتبع روتينًا بسيطًا للعناية بالبشرة يتكون من عامل حماية من الشمس ، ومرطبات وأحبار. لنلقي نظرة ،وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .

 

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1. واقي من الشمس طوال اليوم 


وقالت شاكيرا في مقابلة عندما سئلت عن مكياجها وروتين العناية بالبشرة " ضعي واق من الشمس وابتسمي! " " أعلى واقي من أشعة الشمس SPF يمكنني العثور عليه. أتجنب دائمًا تلف بشرتي من الشمس ." يمكن منع الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية عن طريق وضع واقٍ من الشمس يوميًا على الجلد المكشوف ، مثل وجهك وأذنيك ويديك.

شاكيرا 


2.وضع الحد الأدنى من الماكياج


تحتضن شاكيرا مظهر المكياج البسيط ، سواء كان عرض جوائز أو نزهة عشاء. أخذ استراحة من المكياج يمكن أن يساعد في تقليل وتحسين انتشار البثور. سيتم توصيل المزيد من الأكسجين إلى وجهك ، مما يسمح لبشرتك بإصلاح وتجديد الإيلاستين والكولاجين .

3. استخدام المرطب 

 أستخدم أيضًا مصل فيتامين سي قبل وضع المكياج لتغذية بشرتي ، جنبًا إلى جنب مع الكثير من المرطبات ." منتج آخر للعناية بالبشرة يقسمه المغني هو مرطب. يمكنك تقليل فرص أن تصبح بشرتك شديدة الجفاف أو الدهنية عن طريق ترطيبها يوميًا. روتين كيت بلانشيت للعناية بالبشرة والجمال .

 

4. الأمصال والكبسولات

 تعتني ببشرتها بشكل لا يصدق مع سيروم فيتامين سي وكبسولات فيتامين هـ. فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل الالتهاب ، ويمنع تلف الجلد ، ويعيد صحة البشرة الطبيعية ، ويوحد لونها. كما أنه عامل مغذي طبيعي للبشرة ويساعدك على التحكم في فرط التصبغ. بالإضافة إلى تفتيح بشرتك ، يمكن لفيتامين ج أن يحميها من أضرار أشعة الشمس والجذور الحرة الضارة .

5. إستخدام فرشاة تنظيف 

شاكيرا

إستخدام فرشاة تنظيف بالليل للتخلص من الأوساخ قبل النوم ، تستخدم شاكيرا فرشاة تنظيف. فرشاة تنظيف الوجه لها رأس خشن يتحرك باستمرار. تجعل ميزات الضغط المستمر تنظيف الوجه أكثر فعالية من المسح بالنعاس الذي نلجأ إليه أحيانًا في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر. تنظف الفرشاة بعمق في المسام ، لذا لن تضطر إلى الحصول على نفس القدر من الخلع .

على الرغم من وجود العديد من الخيارات اللطيفة ، فإن الإفراط في استخدام الفرشاة يعطل درجة حموضة بشرتك ، مما يؤدي إلى استنفاد الطبقة الحمضية الواقية لبشرتك.

العناية بالبشرة مكياج صحة البشرة شاكيرا الاستعراضية وروتين العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة لشاكيرا ​​​​​​​health

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