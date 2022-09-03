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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ5 جنيهات.. اصنعي حمام كريم طبيعي يجعل شعرك كالحرير

مرطب للشعر
مرطب للشعر

ماذا تسمي روتين العناية بالشعر المناسب؟ يعد استخدام مكيف مناسب أمرًا ضروريًا لأولئك الذين يعانون من مشاكل الشعر الشائعة مثل الشعر الجاف والمتطاير والممتلئ بالأطراف، التكييف طريقة تساعد في الحفاظ على شعرك ناعمًا ولامعًا ورطبًا!

تمتلئ الأسواق بماركات التجميل التي تقدم مكيفات قد توفر تأثيرات فورية مثل الشعر الناعم أو رائحة الشعر مثل الزهور لكن معظم هذه المكيفات تحتوي على مواد كيميائية وقد لا تكون مفيدة للاستخدام المنتظم أو المطول.

لا تقلق هناك بديل رائع لمكيفات الشعر التي تباع على الرفوف لحماية الشعر التالف والمحافظة عليه. تحتاج فقط إلى جمع المكونات الطبيعية المتاحة بسهولة (معظمها متوفر في مطبخك) وصنع مكيفات خالية من المواد الكيميائية ولن يكلفك الأمر كثيرا يمكنك ب5 جنيهات فقط عمل مرطب للشعروفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير .

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أهم الأطعمة للحصول على شعر صحي.. تعرف عليها

 بلسم الموز للشعر المقادير:

لا يخلو منزل من الحليب والبيض والزيت والعسل يمكنك فقط شراء ثمرة أو أثنين من الموز وأتعي المقادير التالية :

 موزة مقشرة ، 3 ملاعق كبيرة عسل ، 3 ملاعق حليب ، ثلاث ملاعق زيت زيتون ، وصفار بيض. الطريقة: تخلط المكونات جيداً وتصنع معجون جيد. ضعيه على الشعر واتركيه لمدة 20-30 دقيقة. استخدمي الماء البارد والشامبو الخفيف لغسل الشعر.

صفار بيض تجميل الطبي روتين العناية بالشعر الشعر الناعم أو رائحة ​​​​​​​health

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