7 أسرار للجمال عليك سرقتها من كاترينا كايف ممثلة وعارضة أزياء هندية

كاترينا كايف تبدو رائعة الجمال مع أو بدون مكياج هذه حقيقة! بذلت الممثلة الهندية ورائدة الأعمال الكثير من الجهد في نظامها الغذائي واللياقة البدنية والجمال حتى تعيش أسلوب حياة صحي ينعكس على شخصيتها اللافتة للنظر!

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أسرار جمال كاترينا التي يسهل متابعتها والحصول على أقصى استفادة منها!



1. العلاج بالثلج Jamsu

كاترينا كايف



تتبع كاترينا علاجًا جليديًا يسمى "Jamsu" حيث تضع وجهها في وعاء من الثلج كل صباح. علاج الماء البارد هو أسرع طريقة لإعادة شحن البشرة الباهتة والتخلص من انتفاخ الوجه. الماء البارد مفيد للغاية في تنشيط الدورة الدموية وشد المسام الكبيرة وتنقية نسيج الجلد، يمكنك لف مكعبات الثلج بقطعة قماش قطنية ناعمة وفركها برفق في جميع أنحاء الوجه.

2. تشرب كميات كبيرة من الماء



مفتاح جمال كاترينا الخالي من العيوب هو الماء وكميات كبيرة من الماء. إنها تضمن شرب الكثير من الماء طوال اليوم. يساعد الماء على إزالة السموم من الجسم ويحافظ على بشرتك رطبة بشكل طبيعي.

يجب أن تشرب حوالي 10-12 كوبًا من الماء يوميًا. في حالة نسيان شرب الماء في الوقت المحدد ، يمكنك ضبط تذكير على الهاتف.

3. اللياقة البدنية

ليس سرا أن كاترينا هي مهووس باللياقة البدنية. إنها تدرك أهمية التمرين البدني الجيد. عند ممارسة الرياضة ، يفرز الجسم هرمونات "الإندورفين" التي تجعلك نشيطًا وتحافظ على صحة الجلد أيضًا. تُعد مقاطع فيديو تمارين كاترينا على وسائل التواصل الاجتماعي ملهمة. تفخر بنشر الوعي حول الصحة الجيدة.

4. اليوجا والتأمل

كاترينا كايف

تتبع ممثلة Sooryavanshi روتين اليوغا والتأمل. إنها توازن بين تمارين القلب واليوجا. يساعدها التأمل على تهدئة عقلها والتركيز على العمل بشكل أفضل. كات هي كل شيء من أجل توازن العقل والجسد والروح!

5. الأكل الصحى

تؤمن كاترينا بتناول وجبة صحية مطبوخة في المنزل. لا تؤمن باتباع نظام غذائي وتضمن تناول طعام صحي. بين الوجبات ، تأكل وجبات خفيفة صحية وفواكه مجففة ومخفوقات.

6. تستعمل جذور المنتجات الطبيعية للعناية بالبشرة والجسم والشعر

جذور السيدة كايف لمنتجات التجميل الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية. كما أنها تحرص على تزييت شعرها مرتين على الأقل في الأسبوع وتحب جلسات سبا الشعر.

7. تختار عدم وجود مكياج خارج الشاشة

تتطلب الممثلة أن تبدو بطريقة معينة وهذا يشمل الحفاظ على المكياج لفترة أطول. ولكن عند عدم التصوير ، تختار كات عدم وجود مكياج أو مظهر بسيط للمكياج. إنها ترتدي فقط أحمر خدود وردي فاتح وبلسم شفاه لحاجة مكياج سريعة