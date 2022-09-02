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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض صادمة | جمال شعبان يقدم نصائح للوقاية من هبوط وفشل القلب

جمال شعبان
جمال شعبان

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هبوط القلب والنهجان وتورم الساقين من أكثر مشاكل القلب شيوعا بين العديد من الأشخاص.

أضاف جمال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة  لإمداد تريليونات الخلايا بالغذاء والأكسجين.

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أشار جمال شعبان إلي أن فشل القلب : فشل انقباضي وفشل انبساطي، هبوط القلب الانقباضي هو  فشل القلب مع تمدد عضلة القلب، أما هبوط القلب الانبساطي  يعني فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية.
 

أعراض فشل القلب 

النهجان تختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة 
أرق
صعوبة في الهضم 
تورم في الساقين
رقم ٣٥٪؜ رقم مهم أقل من هذا الرقم  يعني هبوطا شديدا في الوظيفة الانقباضية

علاج فشل القلب 
العلاج دوائي مدرات البول مهمة جدا في تحسين النهجان  
دعامات
منظم ثلاثي


كيف تحمي القلب من التضخم 

قدم جمال شعبان  بعض النصائح التي تعمل على  الوقاية من هبوط القلب و الحفاظ على  القلب  أيضا أهمها: 

تجنب التدخين 
الحفاظ على الوزن 
ممارسة الرياضة  
الأكل الصحي  
الاكتشاف المبكر للضغط والسكر وعلاجهما مبكرا 
تجنب الزعل والانفعالات 

جمال شعبان أعراض فشل القلب هبوط القلب علاج فشل القلب عضلة القلب

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