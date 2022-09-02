بعد استغاثة فتاة دكرنس.. كيف يؤثر العنف الأسري على الأبناء؟

تصدرت فتاة دكرنس مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت ريهام عبد الرحمن من محافظة الدقهلية حالة من الاستعطاف بعد أن شاركت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

فتاة دكرنس



نشرت فتاة دكرنس صورة لها كشفت عن كدمات عديدة في وجهها، مشيرة إلي أنها تتعرض لحالة من العنف من قبل أسرتها، وطلبت الاستغاثة والنجدة بأقرب وسيلة لها من خلال السوشيال ميديا.

قالت فتاة دكرنس في منشورها: "يا جماعه انا بتعرض لعنف اسري من اهلي اخدت تليفوني منهم بالعافيه ودخلت اوضتي وقفلت علي نفسي الي يقدر يساعدني يساعدني ارجوكم".

وكتبت فتاة دكرنس أنها حاولت طلب النجدة دون جدوى، وقالت: "جيت ابلغ قفلوا في وشي لما عرفوا ان اهلي اللي عملوا كده ياجماعة الحقوني انا في البيت هموت".

وفي هذا الصدد نكشف لكم من خلال السطور التالية كيف يؤثر العنف الأسري على الأبناء وكيف تحمي نفسك.

فتاة دكرنس



العنف الأسري



العنف هو مصدر قلق رئيسي للصحة العامة وحقوق الإنسان، يقدر عدد الأطفال الذين يقعون ضحية للعنف كل عام بمليار طفل، مما يعني نصف الأطفال في العالم.

تتمثل الخطوة الأولى في منع العنف على الصعيد العالمي في فهم مدى حدوثه ، ومكان حدوثه ، وتأثيراته على صحة ورفاه الأطفال والشباب، تقيس استطلاعات العنف ضد الأطفال والشباب (VACS) التي يُجريها مركز السيطرة على الأمراض (CDC) العنف الجسدي والعاطفي والجنسي ضد الأطفال والشباب حتى سن 24.

يعتبر إساءة معاملة الأبناء وإهمالهم من مشاكل الصحة العامة الخطيرة وتجارب الطفولة المعاكسة (ACEs)، يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على الصحة ، والفرص ، والرفاهية.

تشمل هذه المشكلة جميع أنواع الإساءة والإهمال لطفل دون سن 18 من قبل أحد الوالدين أو مقدم الرعاية أو أي شخص آخر في دور وصي (مثل زعيم ديني أو مدرب أو معلم) مما يؤدي إلى ضرر وإمكانية لضرر أو تهديد بإيذاء طفل، هناك أربعة أنواع شائعة من سوء المعاملة والإهمال:

-الاعتداء الجسدي هو الاستخدام المتعمد للقوة الجسدية التي يمكن أن تؤدي إلى إصابة جسدية، تشمل الأمثلة الضرب أو الركل أو الاهتزاز أو الحرق أو غير ذلك من عروض القوة ضد الطفل.

-يتضمن الاعتداء الجنسي الضغط على الطفل أو إجباره على الانخراط في أفعال جنسية، ويشمل سلوكيات مثل المداعبة والايلاج وتعريض الطفل لأنشطة جنسية أخرى.

-يشير الإساءة العاطفية إلى السلوكيات التي تضر بقيمة الأبناء الذاتية أو رفاهه العاطفي، تشمل الأمثلة الشتائم والعار والرفض وحجب الحب والتهديد.

-الإهمال هو الفشل في تلبية الاحتياجات الجسدية والعاطفية الأساسية للأبناء، وتشمل هذه الاحتياجات السكن ، والغذاء ، والملبس ، والتعليم ، والحصول على الرعاية الطبية ، والتحقق من المشاعر والاستجابة لها بشكل مناسب.

تأثير العنف الأسري على الأبناء

يعاني الأبناء الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال من إصابات جسدية فورية مثل الجروح والكدمات أو كسور العظام، قد يكون لديهم أيضًا مشاكل عاطفية ونفسية ، مثل القلق أو إجهاد ما بعد الصدمة.

على المدى الطويل ، الأبناء الذين يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال معرضون أيضًا لخطر متزايد لتعرضهم للإيذاء في المستقبل وارتكابه ، وتعاطي المخدرات ، والأمراض المنقولة جنسياً ، وتأخر نمو الدماغ ، وانخفاض التحصيل التعليمي ، وفرص العمل المحدودة.

يؤدي الإساءة المزمنة إلى الإجهاد السام ، والذي يمكن أن يغير نمو الدماغ ويزيد من خطر حدوث مشاكل مثل اضطراب ما بعد الصدمة والتعلم والانتباه وصعوبات الذاكرة.

المصدر: cdc

