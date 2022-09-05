1200 جنيه للمحلي وألف للمستورد .. ارتفاع أسعار الورق | اِعرف السبب

قال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية إن زيادة أسعار الورق المحلي بقيمة 1200 جنيه والمستورد بقيمة 1000 جنيه يرجع إلى زيادة أسعار الخامات المستوردة من الخارج خاصة لب الخشب مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن سعر الورق المستورد ارتفع بنسبة 40%، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية و زيادة تكلفة الشحن، إضافة إلى تنامي الطلب على الشراء، خاصة بعد عودة الحياة لطبيعتها وبدء التعافي من أزمة كورونا.



وقال خضر، إن المصانع الأجنبية الموردة للورق قامت برفع الأسعار لتعويض خسائرها خلال فترة الإغلاق مستغلة عودة الطلب إلى ما كانت عليه قبل عامين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات الورق بشكل كبير.

وأشار إلى ارتفاع سعر ورق لوزن 48-50 جراما ليسجل 27900 جنيه للطن، و54-55 جراما بلغ 27300 جنيه، 60-58 جراما سجل 26800 جنيه.

وكشف أن سعر طن الورق المستورد ارتفع بنحو 1000 جنيه للطن، ليبلغ متوسط الطن نحو 35 ألفا خلال أغسطس الماضي.

وتوقع خضر انخفاض سعر الورق المستورد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع أسعار الشحن بأكثر من %30 نتيجة دخول مراكب عملاقة للخدمة تعمل بتكلفة أقل من المراكب الحالية، مما يؤدى الى خفض تكلفة الواردات عقب قرارات وزارة المالية الخاصة بالإفراج الجمركي.