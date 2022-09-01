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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تدشين الجمعية المصرية لدعم الصناعة بمشاركة رواد وشباب مجتمع الأعمال

صدى البلد

أطلق مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الصناعيين، منظمة أعمال جديدة تحت اسم الجمعية المصرية لدعم الصناعة (تحت التأسيس)، تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة وتشجيع الصناعة الوطنية وتوفير فرص أكبر للصناعة وتذليل العقبات أمام الصناعة.

 

وشهد الاجتماع التأسيسي لإطلاق الجمعية، مشاركة كبيرة من الرواد والشباب وتمثيل للمرأة في الهيكل التنظيمي للجمعية.

 

ودعا محمد عادل حسني مؤسس الجمعية، إلي ضرورة التكامل بين الهيئات والمؤسسات ومنظمات الأعمال للعمل علي توصيل صوت القطاع الصناعي والمساعدة في تأهيل مناخ الأعمال في الصناعة وتوطين الصناعة الوطنية وتشجيع الصناع المصريون علي الاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج لتقيل الفجوة في الميزان التجاري وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير ملايين من فرص العمل للشباب.

 

وأكد أن الجمعية تعمل علي العديد من المحاور من بينها العمل علي تحقيق توجه الدولة والقيادة السياسية لتعميق وتوطين الصناعة وتشجيع القطاع الصناعي علي الاستثمار في الجودة والتوافق مع البيئة وتحسين مناخ الاعمال ودعم استمرار اصلاح البيئة التشريعية والمساهمة في تطوير مناخ الأعمال ‏وتقديم رؤية رجال الصناعة إلى الجهات المعنية والمسئولين عن القطاع الصناعي لعرض التحديات الراهنة التي تواجهها الصناعة لتصبح قادرة علي اداء دورها في الاقتصاد والمجتمع بالإضافة الي العمل علي دعم تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية. 

 

واستعرض الكيميائي إبراهيم المناسترلي وكيل المؤسسين، سياسة وآليات العمل بعد انطلاق الجمعية والتي تتضمن تحديد نقاط الضعف التي تعاني منها الصناعة اوصدار اجندة وطنية سنوية تتضمن الاجراءات المطلوبة من وجهة نظر الصناع لعلاج نقاط الضعف واقتراح آليات الحل، ووضع خطة تنفيذية تحتوي علي تحديد الجهات المنوط بها حل الاشكاليات المرتبطة بالصناعة كل حسب طبيعة ارتباطه بالمشكلة والحل. 

 

وكذلك تعظيم دور الجمعية وتعزيز مساهمتها في مساندة ودعم الصناعة المصرية من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال وبناء شراكات معها والبحث عن الأفكار المبتكرة وعرض التعاون مع الجهات الحكومية اثناء تنفيذ الاصلاحات الهيكلية للصناعة وتقديم الخبرات وأراء أعضاء الجمعية تحقيقا لرؤية الدولة في التنمية الصناعية. 

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