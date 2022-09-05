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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أوليفيا وايلد تنفي خلافها مع فلورنس بيو في مؤتمر بمهرجان فينيسيا السينمائي

أبطال الفيلم في فينيسيا
أبطال الفيلم في فينيسيا

تهربت المخرجة أوليفيا وايلد من الإجابة على سؤال حول حقيقة خلافها على بطلة فيلمها الجديد Don’t Worry Darling فلورنس بيو التي غابت عن المؤتمر الصحفي لكنها ستحضر العرض الخاص الليلة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

 

وقالت أوليفيا وايلد ردا على شائعات الخلاف مع فلورنس بيو، إنها ممتنة لقدرتها على حضور عرض الفيلم في فينيسيا، رغم انشغالها بتصوير فيلم DUNE، وقدمت شكرا كبيرا للمخرج دينيس فيلينوف الذي سمح لها باستقطاع وقت التصوير للحضور. 

 

وأشارت أوليفيا وايلد التي وقعت أزمات عديدة بينها وبين أبطال فيلمها منهم شيا لابوف الذي قالت إنها طردته من العمل فيما أكد أنه هو من ترك الفيلم ورفض تقديم الشخصية، إلى أن الشائعات تغذي نفسها عبر الإنترنت لذا لا تشعر بالحاجة للمساهمة في هذه الدائرة. 

 

وصلت فلورنس بيو التي تبلغ من العمر 26 عاما إلى فينيسيا على متن طائرة خاصة، وستحضر العرض الأول لفيلمها Don’t Worry Darling اليوم الاثنين، ولكنها لم تشارك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم في نفس اليوم لأنها تحد من الأنشطة الترويجية في المهرجان. 

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فلورنس بيو تغيب عن المؤتمر الصحفي لفيلمها المثير للجدل بمهرجان فينيسيا السينمائي

 

تقوم فلورنس بيو ببطولة فيلم Don’t Worry Darling مع هاري ستايلز وكريس باين وجيما تشان، ونيك كرول، وأوليفيا وايلد التي تخرج العمل أيضا، وحضرت إلى فينيسيا قبل يوم واحد من عرض فيلمها. 

تحاول فلورنس بيو الحدث من الأنشطة الترويجية لفيلمها المثير للجدل Don’t Worry Darling بعد الانتقادات التي تعرض له بسبب مشهد لها برفقة المغني هاري ستايلز، إلى جانب انشغالها بتصوير أفلامها الجديدة منها Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان، إلى جانب الجزء الثاني من Dune الذي يصور في بودابست. 

 

Don't Worry Darling هو فيلم إثارة نفسية أمريكي، تدور أحداثه في الخمسينيات عن امرأة تعيش مع زوجها في مجتمع تبدو عليه أخلاقيات اليوتوبيا، حتى تصطدم بالواقع ويواجهان سويا العديد من الأمور المزعجة. 

أوليفيا وايلد فلورنس بيو Don t Worry Darling هاري ستايلز مهرجان فينيسيا

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