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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجيزة .. حبس المتهمين بتصوير عامل عاريا بالعياط

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في واقعة احتجاز عامل وتصويره في أوضاع مخلة انتقاما منه لوجود علاقة غير شرعية بينه وبين فتاة 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

صور مخلة وايصالات امانة للمجني عليها 

وتم التحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وعثر به على صور مخلة للمجنى عليه، كما تم التحفظ على إيصالات الأمانة التى وقعها. 

اعتراف المتهمين 

واعترف المتهمون (عامل وزوجته وابنتهما) بأنهم أجبروا عاملا عقب احتجازه على توقيع إيصالات أمانة، وهددوه بالصور حتى لا يبلغ عنهم، انتقاما منه بسبب علاقته بالابنة.

 وأضاف المتهمون في أقوالهم أن المجني عليه كان يتردد على المنزل لوجود علاقة بينه وبين الابنة، دون علمهما، وفور اكتشافهما تردده على المنزل تمكنا من ضبطه، ووثقاه بحبل عاريا، وصوراه في أوضاع مخلة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بتعرض عامل للاحتجاز داخل منزل بإحدى قرى العياط، وانتقل المقدم أحمد الملطاوى رئيس مباحث مركز شرطة العياط إلى محل الواقعة، وعثر على العامل مقيدا بحبل، ومصاب بعدة جروح نتيجة الاعتداء عليه. 

وبإجراء التحريات تبين أن مالك المنزل وزوجته وابنتهما وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشأت علاقة بين المجنى عليه، وبين الابنة، وتمكن والديها من ضبطه أثناء تردده عليها بالمنزل، فاعتدوا عليه بالضرب، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه فى أوضاع مخلة.

وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

قاضي المعارضات احتجاز عامل وتصويره العياط

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