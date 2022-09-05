احذر.. علامة غير متوقعة في الحلق تشير للإصابة بمرض القلب

ليست كل مشاكل القلب مصحوبة بعلامات تحذيرية واضحة، ولكن إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر ، أو تعاني من زيادة الوزن ، أو الإصابة بمرض السكري ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو ارتفاع ضغط الدم ، كما يقول فينسينت بوفالينو ، المتحدث باسم جمعية القلب الأمريكية: "كلما زادت عوامل الخطر لديك ، كلما زاد قلقك بشأن أي شيء قد يكون مرتبطًا بالقلب".

أعراض غير ملحوظة للإصابة بمرض القلب

1- تشعر بالدوار أو الدوخة

يمكن أن تجعلك أشياء كثيرة تفقد توازنك أو تشعر بالإغماء للحظة، ربما لم يكن لديك ما يكفي من الطعام أو الشراب ، أو أنك وقفت بسرعة كبيرة.

ولكن إذا شعرت فجأة بعدم الاستقرار وتعاني أيضًا من ضيق في الصدر أو ضيق في التنفس ، فاتصل بالطبيب على الفور.

يقول بوفالينو: "قد يعني ذلك أن ضغط الدم قد انخفض لأن قلبك غير قادر على الضخ بالطريقة التي يجب أن يضخها".

2- آلام الحلق أو الفك

في حد ذاته ، ربما لا يكون ألم الحلق أو الفك متعلقًا بالقلب، على الأرجح ، ناتج عن مشكلة في العضلات أو نزلة برد أو مشكلة في الجيوب الأنفية.

المصدر webmd