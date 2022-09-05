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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. علامة غير متوقعة في الحلق تشير للإصابة بمرض القلب

القلب
القلب

ليست كل مشاكل القلب مصحوبة بعلامات تحذيرية واضحة، ولكن إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر ، أو تعاني من زيادة الوزن ، أو الإصابة بمرض السكري ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو ارتفاع ضغط الدم ، كما يقول فينسينت بوفالينو ، المتحدث باسم جمعية القلب الأمريكية: "كلما زادت عوامل الخطر لديك ، كلما زاد قلقك بشأن أي شيء قد يكون مرتبطًا بالقلب".

 

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أعراض غير ملحوظة للإصابة بمرض القلب

1- تشعر بالدوار أو الدوخة
يمكن أن تجعلك أشياء كثيرة تفقد توازنك أو تشعر بالإغماء للحظة، ربما لم يكن لديك ما يكفي من الطعام أو الشراب ، أو أنك وقفت بسرعة كبيرة.

ولكن إذا شعرت فجأة بعدم الاستقرار وتعاني أيضًا من ضيق في الصدر أو ضيق في التنفس ، فاتصل بالطبيب على الفور.

يقول بوفالينو: "قد يعني ذلك أن ضغط الدم قد انخفض لأن قلبك غير قادر على الضخ بالطريقة التي يجب أن يضخها".

2- آلام الحلق أو الفك
في حد ذاته ، ربما لا يكون ألم الحلق أو الفك متعلقًا بالقلب، على الأرجح ، ناتج عن مشكلة في العضلات أو نزلة برد أو مشكلة في الجيوب الأنفية.

المصدر webmd

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