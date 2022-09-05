خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

كشف الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن أخر تطورات صفقات الزمالك الجديدة .

ونشر الغندور ، عبر حسابة الرسمى “ فيسبوك ” ، الزمالك عمل وبيعمل صفقات قوية جدا .

وشدد الغندور ، علي أن سيتم الاعلان عنها بعد مباراة السوبر المصري السعودي و بعد مباراة تشاد الاولي.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل الذي يجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين طرح تذاكر إضافية للمباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس لوسيل في التاسعة مساء الجمعة القادم بتوقيت قطر، بين الفريقين حيث سيحصل الفائز على مليون ونصف المليون دولار، والخاسر مليون.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع "تويتر": "طرح تذاكر إضافيّة لمباراة كأس سوبر لوسيل.

تذاكر سوبر لوسيل

وتُطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أربع فئات تبدأ من ٤٠ ريالا قطريا للفئة الرابعة، و٨٠ ر.ق للفئة الثالثة، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.