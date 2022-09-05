عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

شعار الزمالك
شعار الزمالك

كشف الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن أخر تطورات صفقات الزمالك الجديدة .

ونشر الغندور ، عبر حسابة الرسمى “ فيسبوك ” ، الزمالك عمل وبيعمل صفقات قوية جدا .

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

عاجل | إنبي يعلن رحيل جون إيبوكا والوجهة مجهولة

وشدد الغندور ، علي أن سيتم الاعلان عنها بعد مباراة السوبر المصري السعودي و بعد مباراة تشاد الاولي.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس سوبر لوسيل الذي يجمع بين الزمالك بطل الدوري المصري، والهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين طرح تذاكر إضافية للمباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس لوسيل في التاسعة مساء الجمعة القادم بتوقيت قطر، بين الفريقين حيث سيحصل الفائز على مليون ونصف المليون دولار، والخاسر مليون.

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم على موقع "تويتر": "طرح تذاكر إضافيّة لمباراة كأس سوبر لوسيل.

تذاكر سوبر لوسيل

وتُطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أربع فئات تبدأ من ٤٠ ريالا قطريا للفئة الرابعة، و٨٠ ر.ق للفئة الثالثة، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى.

ويتعين على المشجعين بعد شراء التذاكر التقديم للحصول على بطاقة هيا الرقمية الإلزامية عبر الموقع المخصص لذلك، وسيجري لاحقاً الكشف عن المزيد من التفاصيل حول آلية شراء التذاكر والحصول على بطاقة هيّا.

 

 

 

 

خالد الغندور خالد الغندور نجم الزمالك السابق صفقات الزمالك الزمالك صفقات الزمالك الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

ترشيحاتنا

ربنا بيطبطب عليه.. رسالة مؤثرة من تامر أمين للخطيب بعد وفاة شقيقته..شاهد

بعد خطاب كارثي.. صحيفة أمريكية تشبه بايدن بالفاشية موسوليني

يواصل الجدل..محمد عطية: أختى لها الحرية فى قرار المساكنة وتعمل اللى عايزاه

خالد الغندور يكشف عن موعد إعلان صفقات الزمالك الجديدة

مصر تعزي كندا في ضحايا حادث الطعن بمقاطعة ساسكاتشوان

وزارة الأوقاف تكلف الدكتور محمد عزت محمد خطيبًا للجمعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ياسمين رئيس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. طريقة عمل نوع رخيص من المسقعة

تعرضت للخيانة.. كشف لغز سقوط الراقصة مروة القيسي من الدور11 في آربيل

جدل على السوشيال ميديا.. وفاة راقصة شهيرة بعد سقوطها من الدور11والسبب صادم

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ