هل تشارك صفقات الزمالك الجديدة في سوبر لوسيل؟.. أمير مرتضى يكشف| فيديو

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك: إن مشاركة الصفقات الجديدة في مباراة الهلال السعودي؛ قرار فني يعود للمدير الفني فيريرا، لكنهم جاهزون لمباراة كأس السوبر المصري السعودي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "إبراهيم نداي شارك في مباراة منذ أسبوعين بالدوري السويسري، وقد يكون جاهزًا أكثر من زكريا الوردي، وفي النهاية المدير الفني هو مَن سيحدد ويختار الأجهزة فنيًّا وبدنيًّا".

وأوضح أن عودة جميع اللاعبين للتدريبات الجماعية ستكون في 3 سبتمبر، وذلك استعدادًا لمباراة الهلال السعودي.

ولفت إلى أنه سيتم حسم من 6 إلى 8 صفقات لنادي الزمالك استعدادًا للموسم الجديد، وذلك وفقًا لاحتياجات واختيارات المدير الفني فيريرا.