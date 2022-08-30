عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يسعد قلوب الزمالكاوية بقرارين من العيار الثقيل.. فيديو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

 

 

زف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الزمالك تكريماََ لهم بعد وقوفهم بجانب النادي خلال الفترة السابقة.

وقال منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إن مجلس الإدارة قرر الاحتفال مع الجماهير في حفلة كبيرة باستاد القاهرة الدولي ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

وتابع: سنتواصل مع وزير الشباب والرياضة لتلقي تصريحا بملء مقاعد الإستاد بالكامل لاكتمال فرحة الجماهير بالتتويج بالدوري والكأس.

وأشار منصور إلى أن، الزمالك ينظم رحلة إلى قطر لحضور سوبر "لوسيل" المقرر إقامته في قطر بنصف التكلفة.

وأكمل: على الراغبين في الوجود بمباراة الزمالك في سوبر "لوسيل" الحجز والتواجد مع فريقهم في مباراة هامة مثل هذه، ونأمل العودة ب30 مليون فائزين.

حقيقة شائعات رفد المستشار من القضاء..

txt

مرتضى منصور: خزينة الزمالك انتعشت ب20 مليون جنيه مقابل محمد صبحي.. فيديو

txt

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن حقيقة رفده من القضاء كما يقول بعض الكارهين كما وصفهم.

وأضاف منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: تقدمت باستقالتي ولم يتم رفدي كما يقول البعض وسوف اقرأ عليكم الاستقالة بالكامل لكي يجعل الله كيد الكارهين في نحورهم.

وقرأ منصور الاستقالة على الهواء دون توقف ولم يخفي اي تفصيلة عن الجماهير كما قال.

رد منصور على الأزمة الأخيرة..

txt

تهديد شديد اللهجة من مرتضى منصور لـ كهربا.. فيديو

txt

مرتضى منصور: خزينة الزمالك انتعشت ب20 مليون جنيه مقابل محمد صبحي.. فيديو

رد المستشار مرتضى منصور على ما ورد خلال تصريحات امس عن هجومه على جماهير الزمالك التي تداولتها العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف منصور خلال مداخلة هاتفية على فضائية الزمالك ما يحدث الآن أنه حملة موجهه ضده من اعداء نادي الزمالك الذين يرغبون في هدم ما وصل له الزمالك.

وقال منصور: أعلم من هم القائمين على هذه الحملات ولهم مني يوم ولكن "لما افوق من كثر البطولات اللي خدناها".

وعرض رئيس نادي الزمالك صور لمحادثة مع أحد المشجعين الذي جعله يصرح بما قاله أمس واتضح أن منصور كان يرد على هذا المشجع بما قاله في تصريحاته على فضائية الزمالك أمس.

وصرح منصور أنه قام بمصالحة المشجع الذي كانت الحملة الممنهجة عليه بسبب رد فعله والذي يرى أنها طبيعية، ولكن الحملة المدفوعة دارت كما يريد كارهي الزمالك وكارهي مرتضى.

وأشار منصور إلى أن، جماهير الزمالك دائماََ رقم واحد كما قلت لهم بعد مباراة التتويج بالدوري والجميع يشهد على ذلك.

 

مرتضى منصور جماهير الزمالك نادي الزمالك ادارة نادي الزمالك ستاد القاهرة الدولي رئيس نادي الزمالك استاد القاهرة الدولي المستشار مرتضى منصور مجلس إدارة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

مرتضى منصور يقرأ استقالته على الهواء.. فيديو

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

ترشيحاتنا

شرط مدرب بوروسيا دورتموند لخلافة سواريش في الأهلي

صدمة للعالم.. فيروس خطير ينتشر بصمت دون أعراض| فيديو

هاني الناظر ينصح بأفضل فاكهة لرفع المناعة ومحاربة الأمراض المعدية

أستاذ بحوث: 27 جامعة حكومية بجانب الأهلية تهتم ببرامج الذكاء الاصطناعي

إصابة 5 أشخاص بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبوسمبل بأسوان

وزير المالية ينفي تصريحات منسوبة له عن الدولار: ما قلته مسجل وواضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن الخاتمة.. شاهد وفاة عجوز فلسطيني لحظة دخوله لصلاة الفجر في المسجد

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

السعر حسب المواصفات.. سوق حقيقي لبيع العرسان في هذا البلد | صور عجيبة

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ