مرتضى منصور يسعد قلوب الزمالكاوية بقرارين من العيار الثقيل.. فيديو

زف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الزمالك تكريماََ لهم بعد وقوفهم بجانب النادي خلال الفترة السابقة.

وقال منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إن مجلس الإدارة قرر الاحتفال مع الجماهير في حفلة كبيرة باستاد القاهرة الدولي ولكن لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

وتابع: سنتواصل مع وزير الشباب والرياضة لتلقي تصريحا بملء مقاعد الإستاد بالكامل لاكتمال فرحة الجماهير بالتتويج بالدوري والكأس.

وأشار منصور إلى أن، الزمالك ينظم رحلة إلى قطر لحضور سوبر "لوسيل" المقرر إقامته في قطر بنصف التكلفة.

وأكمل: على الراغبين في الوجود بمباراة الزمالك في سوبر "لوسيل" الحجز والتواجد مع فريقهم في مباراة هامة مثل هذه، ونأمل العودة ب30 مليون فائزين.

حقيقة شائعات رفد المستشار من القضاء..

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك عن حقيقة رفده من القضاء كما يقول بعض الكارهين كما وصفهم.

وأضاف منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: تقدمت باستقالتي ولم يتم رفدي كما يقول البعض وسوف اقرأ عليكم الاستقالة بالكامل لكي يجعل الله كيد الكارهين في نحورهم.

وقرأ منصور الاستقالة على الهواء دون توقف ولم يخفي اي تفصيلة عن الجماهير كما قال.

رد منصور على الأزمة الأخيرة..

رد المستشار مرتضى منصور على ما ورد خلال تصريحات امس عن هجومه على جماهير الزمالك التي تداولتها العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف منصور خلال مداخلة هاتفية على فضائية الزمالك ما يحدث الآن أنه حملة موجهه ضده من اعداء نادي الزمالك الذين يرغبون في هدم ما وصل له الزمالك.

وقال منصور: أعلم من هم القائمين على هذه الحملات ولهم مني يوم ولكن "لما افوق من كثر البطولات اللي خدناها".

وعرض رئيس نادي الزمالك صور لمحادثة مع أحد المشجعين الذي جعله يصرح بما قاله أمس واتضح أن منصور كان يرد على هذا المشجع بما قاله في تصريحاته على فضائية الزمالك أمس.

وصرح منصور أنه قام بمصالحة المشجع الذي كانت الحملة الممنهجة عليه بسبب رد فعله والذي يرى أنها طبيعية، ولكن الحملة المدفوعة دارت كما يريد كارهي الزمالك وكارهي مرتضى.

وأشار منصور إلى أن، جماهير الزمالك دائماََ رقم واحد كما قلت لهم بعد مباراة التتويج بالدوري والجميع يشهد على ذلك.