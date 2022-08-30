مرتضى منصور: خزينة الزمالك انتعشت ب20 مليون جنيه مقابل محمد صبحي.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن دخول خزينة الزمالك 23 مليون جنيه ثمن صفقتين إلى نادي فاركو، وهما محمد صبحي، واحد اللاعبين الشباب.

وقال منصور، خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إن نادي فاركو، أرسلوا 20 مليون جنيه عن طريق شيك على أحد البنوك ثمن التعاقد مع محمد صبحي حارس المرمى.

وتابع: ثم قاموا بإرسال 3 ملايين جنيه ثمن التعاقد مع أحد اللاعبين الشباب، وهذه الأموال ستساعد قليلاََ في صفقات الزمالك للموسم الجديد.

وأشار منصور إلى أن، مجلس الإدارة بالكامل لا يعلم أسماء الصفقات التي يتم التفاوض معها، للحفاظ على المال العام والحفاظ على الروح المعنوية للاعبين المتواجدين في الفريق.



حقيقة شائعات رفد المستشار مرتضى منصور من القضاء

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة رفده من القضاء كما يقول بعض الكارهين- على حد وصفه.

وأضاف منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: تقدمت باستقالتي ولم يتم رفدي كما يقول البعض وسوف اقرأ عليكم الاستقالة بالكامل لكي يجعل الله كيد الكارهين في نحورهم.

وقرأ منصور الاستقالة على الهواء دون توقف ولم يخفِ أي تفصيلة عن الجماهير كما قال.

رد منصور على الأزمة الأخيرة

رد المستشار مرتضى منصور على ما ورد خلال تصريحات امس عن هجومه على جماهير الزمالك التي تداولتها العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف منصور خلال مداخلة هاتفية على فضائية الزمالك ما يحدث الآن أنه حملة موجهه ضده من أعداء نادي الزمالك الذين يرغبون في هدم ما وصل له الزمالك.

وقال منصور: أعلم من هم القائمين على هذه الحملات ولهم مني يوم ولكن "لما افوق من كُتر البطولات اللي خدناها".

وعرض رئيس نادي الزمالك صورا لمحادثة مع أحد المشجعين الذي جعله يصرح بما قاله أمس واتضح أن منصور كان يرد على هذا المشجع بما قاله في تصريحاته على فضائية الزمالك أمس.

وصرح منصور أنه قام بمصالحة المشجع الذي كانت الحملة الممنهجة عليه بسبب رد فعله والذي يرى انها طبيعية، ولكن الحملة المدفوعة دارت كما يريد كارهي الزمالك وكارهي مرتضى.

وأشار منصور إلى أن، جماهير الزمالك دائماََ رقم واحد كما قلت لهم بعد مباراة التتويج بالدوري والجميع يشهد على ذلك.