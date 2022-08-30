11 لاعبا.. مرتضى منصور: فيريرا سبب عدم إعلان صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سبب عدم الاعلان عن جميع اسماء صفقات فريق الكرة الأول في الموسم الجديد.

وقال منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك، إنه كان يعتمد أسماء 11 لاعباََ في الموسم الجديد، ولكن احتراماََ لقرارات فيريرا المدير الفني للأبيض قد يتم تقليصهم لـ٦ لاعبين.

وتابع: فيريرا قرر الإبقاء على اللاعبين الذي تم تصعيدهم، "الورد الذي فتح في جناين الزمالك، فلابد من تشجيعهم وتواجدهم في صفوف الفريق الأول وعدم التعاقد مع لاعبين جدد في مراكزهم من أجل تواجدهم في القوام الأساسي للفريق.

وأشار منصور إلى أن، مجلس الادارة بالكامل لا يعلم أسماء الصفقات التي يتم التفاوض معها، للحفاظ على المال العام والحفاظ على الروح المعنوية للاعبين المتواجدين في الفريق.



حقيقة شائعات رفد المستشار من القضاء..

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة رفده من القضاء كما يقول بعض الكارهين كما وصفهم.

وأضاف منصور خلال تصريحاته على فضائية الزمالك: تقدمت باستقالتي ولم يتم رفدي كما يقول البعض وسوف اقرأ عليكم الاستقالة بالكامل لكي يجعل الله كيد الكارهين في نحورهم.

وقرأ منصور الاستقالة على الهواء دون توقف ولم يخف أي تفصيلة عن الجماهير كما قال.

رد منصور على الأزمة الأخيرة..

رد المستشار مرتضى منصور على ما ورد خلال تصريحات أمس عن هجومه على جماهير الزمالك التي تداولتها العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف منصور خلال مداخلة هاتفية على فضائية الزمالك ما يحدث الآن أنه حملة موجهه ضده من اعداء نادي الزمالك الذين يرغبون في هدم ما وصل له الزمالك.

وقال منصور: أعلم من هم القائمين على هذه الحملات ولهم مني يوم ولكن "لما افوق من كثر البطولات اللي خدناها".

وعرض رئيس نادي الزمالك صور لمحادثة مع أحد المشجعين الذي جعله يصرح بما قاله أمس واتضح أن منصور كان يرد على هذا المشجع بما قاله في تصريحاته على فضائية الزمالك أمس.

وصرح منصور أنه قام بمصالحة المشجع الذي كانت الحملة الممنهجة عليه بسبب رد فعله والذي يرى أنها طبيعية، ولكن الحملة المدفوعة دارت كما يريد كارهي الزمالك وكارهي مرتضى.

وأشار منصور إلى أن، جماهير الزمالك دائماََ رقم واحد كما قلت لهم بعد مباراة التتويج بالدوري والجميع يشهد على ذلك.