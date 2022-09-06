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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعرض على حازم إمام الاعتزال نهاية الموسم.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن نادى الزمالك ، عرض على حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الاعتزال نهاية الموسم وإقامة مباراة تكريم له وتواجده في النادي بمنصب في الموسم المقبل .

 

وكتب أحمد حسن “ الزمالك يعرض على حازم إمام الاعتزال نهاية الموسم وإقامة مباراة تكريم له وتواجده في النادي بمنصب في الموسم المقبل ”.

 

ويذكر أن علق أحمد حسام ميدو، على رحيل حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مشددا على أنه دوما ما كان عنوانا لمعنى القائد داخل وخارج الملعب.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام كان له دورا هاما في الزمالك، على مستوى النضج الفكري، وكذلك القيادة داخل وخارج الملعب" .


أضاف: "من الممكن ألا تشعر بدور حازم إمام بشكل كبير لكن دوره مهم جدا مع اللاعبين الجدد في الزمالك ومع عمال غرفة الملابس، ومكسب كرة القدم ليس في الملعب فقط" .


وختم حديثه قائلا: "متأكد أن هناك أكثر من نادي يريد التعاقد مع حازم إمام لكونه مميزا على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي"
 

الزمالك كرة القدم نادي الزمالك أحمد حسن احمد حسام ميدو ميدو

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