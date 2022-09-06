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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برسالة مؤثرة.. حازم إمام يعلن رحيله عن الزمالك| تفاصيل

صدى البلد

أعلن حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، رحيله عن الفريق، ونشر صورة له مع اللاعبين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى  إنستجرام . 

 

وكتب حازم امام " نهاية المشوار انا مش عارف ابدا منين ولكن انا بشكر جمهور نادي الزمالك شكر كبير جدا سواء من دعمني او انتقدني انتم في قلبي مهما حدث .


وتابع " شكرا مجلس إدارة نادي الزمالك علي الثقة الكبيرة التي اعطيتموني إياها علي مدار ١٤ سنة توجت من خلالها ب١٢ بطولة وكنت ارغب في المزيد وانتم تستحقون اكثر من ذلك بكثير ، شكرا استاذ امير مرتضي ونعم القائد والاخ في كل انكسار وفرحة كنت لا تتخلي عن احد .


واضاف " شكرا للاعبين الذي رأيت فيهم اخوة وحب متبادل لآخر لحظة داخل جدران نادي الزمالك العظيم واتمني لهم التوفيق والمزيد من البطولات لاسعاد الجماهير ،  شكرا للعمال والإداريين والجهاز الفني والطبي علي المجهود الجبار .


واختتم " اخيرا ٢٧ سنة داخل أعظم كيان داخل جمهورية مصر العربية ستظل في قلبي مهما حدث . 


ويذكر أن علق أحمد حسام ميدو، على رحيل حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مشددا على أنه دوما ما كان عنوانا لمعنى القائد داخل وخارج الملعب.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حازم إمام كان له دورا هاما في الزمالك، على مستوى النضج الفكري، وكذلك القيادة داخل وخارج الملعب" .


أضاف: "من الممكن ألا تشعر بدور حازم إمام بشكل كبير لكن دوره مهم جدا مع اللاعبين الجدد في الزمالك ومع عمال غرفة الملابس، ومكسب كرة القدم ليس في الملعب فقط" .


وختم حديثه قائلا: "متأكد أن هناك أكثر من نادي يريد التعاقد مع حازم إمام لكونه مميزا على المستوى الهجومي وكذلك الدفاعي"https://www.instagram.com/p/CiIuXMntn62/?utm_source=ig_web_copy_link

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