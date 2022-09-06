الأوفر برايس يرفع أسعار MG 5

يستمر السوق المصرى للسيارات فى معاناته بسبب انخفاض اعداد السيارات الجديدة بداخله ، كتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية و استمرار غلق المصانع العالمية منذ بدء ازمة فيروس كورونا .

السيارة الصينية ام جى MG 5

وخلال الفترة الماضية ظهرت ظاهرة الاوفر برايس ، والتى تعنى اضافة مبلغ معين من قبل التجار على سعر السيارة الرسمى بحجة التسليم الفورى للعميل ، وهذا الامر الذى رفضه الجميع .

وكانت قد اختفت لفترة من الوقت سابقة ظاهرة الاوفربرايس، بعد الانخفاض الحاد فى اعداد السيارات ، ولكن عاودة الظهور مرة اخرى على العديد من السيارات .

السيارة الصينية ام جى MG 5

وخلال السطور التالية سنتعرف على قيمة الاوفربرايس على اسعار السيارة الصينية ام جى MG 5 ، والذى وصل الى 90 الف جنيه فى بعض المناطق .

ومن المعروف ان السيارة ام جي 5 موديل 2022 تستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات.

السيارة الصينية ام جى MG 5

ويمكن للسيارة ام جي 5 موديل 2022 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال مدة تستغرق 12.5 ثانية .

وتظهر السيارة ام جي 5 موديل 2022 بزجاج كهربائي للأبواب، ومكيف للهواء، وقفل مركزي، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

بالاضافة الى مرايات جانبية كهربائية، وبعض التجهيزات مثل مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، مع حساسات ركن، وكاميرا 360 درجة، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام.

السيارة الصينية ام جى MG 5

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة ام جي 5 موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 335 ألف جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 360 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة بسعر 380 ألف جنيه .