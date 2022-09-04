عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع جديد في أسعار بيجو 301

بيجو 301 موديل 2022
بيجو 301 موديل 2022

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 301 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه .

بيجو 301 موديل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

txt

ارتفاع سعر بيجو 508 في مصر

txt

زيادات جديدة علي أسعار شانجان CS 15

txt

هيونداي ترفع أسعار إلنترا CN7

txt

زيادة أسعار بيجو 3008

txt

رابطة مصنعي السيارات: بيع مركبات ساحات المحافظات مهم للاستفادة من قطع غيارها

ومن المعروف ان السيارة بيجو 301 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة بتقنية تالجر الامامي مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية.

بيجو 301 موديل 2022

وتتسارع السيارة بيجو 301 موديل 2022 ، من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.1 ثانية ، ويصل متوسط استهلاك السيارة بيجو 301 موديل 2022 من الوقود بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر . 

وتظهر السيارة بيجو 301 موديل 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، وعدة تجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مثبت سرعة، شاشة 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وصابيح ضباب LED.

بيجو 301 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها ، 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومكيف هواء، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى زجاج كهربائي.

بيجو 301 موديل 2022

سعر السيارة بيجو 301 موديل 2022 :

- فئة أكتيف بسعر 325.990 ألف جنيه بدلاً من 315.990 ألف جنيه      

- فئة أللور بسعر 355.990 ألف جنيه بدلاً من 345.990 ألف جنيه        

شركة بيجو بيجو 301 موديل 2022 بيجو 301 بيجو موديل 2022 زيادات شهر سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-9-2022

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة لاعب فيوتشر

ركب الصاروخ.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الأحد 4-9-2022

موضوعات متعلقة

بعد الزيادة الجديدة.. أسعار هيونداي أكسنت HCi

شانجان ترفع أسعار طراز موديل 2022

تعرف على سعر هيونداي i20 بعد الزيادة

من جديد.. زيادة أسعار بيجو 2008

تصل لـ 55 ألف جنيه.. زيادة في أسعار هيونداي بايون

ارتفاع سعر بيجو 508 في مصر

زيادات جديدة علي أسعار شانجان CS 15

هيونداي ترفع أسعار إلنترا CN7

ترشيحاتنا

خوفا من كارثة .. روسيا تجعل أوروبا تتصبب عرقا بسبب أزمة الطاقة

كارثة تهدد اقتصاديات دول العالم الثالث ..تداعيات وقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا

بعد واقعة مطعم البرنس.. تعرف على حالات غلق المحال العامة طبقا للقانون

السيسي يوجه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية إضافية لدعم الفلاحين

غداً.. مجلس الحوار الوطني يجتمع لاختيار مقرري اللجان والمحاور

بعد إهداء زوجها دراجة نارية.. 10 صور جريئة لـ زوجة أحمد سعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والشورت.. منة فضالي بإطلالات جريئة ومثيرة في عيد ميلادها |شاهد

بإطلالة تكشف خسارتها الشديدة للوزن.. رضوى الشربيني تنشر صورا جديدة| شاهد

ملابس جريئة وأسعار خرافية.. إطلالات أثارت ضجة لـ درة بمهرجان فينيسيا

اسمه ميكي.. التفاصيل الكاملة لزواج ريهام حجاج الأول

فيديو

بسبب إليسا.. الملحن زياد برجي يقع في ورطة بعد طرح أغنية أنا وبس

يتابعها ويعجب بإطلالتها.. دينا أيمن تكشف حقيقة خطوبتها لـ أبوهشيمة |فيديوجراف

غيّر اسمه بسبب التنمر|كاظم الساهر يكشف أسرارًا لأول مرة بعد غياب 10 سنوات|فيديوجراف

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ