ارتفاع جديد في أسعار بيجو 301

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 301 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه .

بيجو 301 موديل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

ومن المعروف ان السيارة بيجو 301 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة بتقنية تالجر الامامي مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية.

بيجو 301 موديل 2022

وتتسارع السيارة بيجو 301 موديل 2022 ، من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.1 ثانية ، ويصل متوسط استهلاك السيارة بيجو 301 موديل 2022 من الوقود بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر .

وتظهر السيارة بيجو 301 موديل 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، وعدة تجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مثبت سرعة، شاشة 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وصابيح ضباب LED.

بيجو 301 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها ، 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومكيف هواء، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى زجاج كهربائي.

بيجو 301 موديل 2022

سعر السيارة بيجو 301 موديل 2022 :

- فئة أكتيف بسعر 325.990 ألف جنيه بدلاً من 315.990 ألف جنيه

- فئة أللور بسعر 355.990 ألف جنيه بدلاً من 345.990 ألف جنيه