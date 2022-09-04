ارتفاع جديد في أسعار بيجو 301

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 301 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه .
وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.
ومن المعروف ان السيارة بيجو 301 موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة قدرها 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة بتقنية تالجر الامامي مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية.
وتتسارع السيارة بيجو 301 موديل 2022 ، من وضع السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.1 ثانية ، ويصل متوسط استهلاك السيارة بيجو 301 موديل 2022 من الوقود بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر .
وتظهر السيارة بيجو 301 موديل 2022 بجنوط رياضية 16 بوصة، وعدة تجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة الاصطفاف، مثبت سرعة، شاشة 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، وصابيح ضباب LED.
وتضم السيارة بيجو 301 موديل 2022 عدد من وسائل الامان والحماية ، اهمها ، 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل ABSمانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومكيف هواء، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى زجاج كهربائي.
سعر السيارة بيجو 301 موديل 2022 :
- فئة أكتيف بسعر 325.990 ألف جنيه بدلاً من 315.990 ألف جنيه
- فئة أللور بسعر 355.990 ألف جنيه بدلاً من 345.990 ألف جنيه