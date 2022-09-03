زيادة أسعار بيجو 3008

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 3008 موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 25 ألف جنيه.

بيجو 3008 موديل 2022

وتاتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الازمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

وتستمد السيارة بيجو 3008 موديل 2022 تنتج قوة 165 من خلال محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات سداسي الاداء يعمل بتقنية الدفع الأمامي.

بيجو 3008 موديل 2022

وتستهلك السيارة بيجو 3008 موديل 2022، 6 لترات عند قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، كما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.9 ثانية.

بيجو 3008 موديل 2022

وتأتى السيارة بيجو 3008 موديل 2022 بعدد من التجهيزات، من بينها شاشة ملونة تعمل باللمس 8 بوصة، وخاصية التحكم في مقعد القيادة كهربائيًا، ولوحة عدادات دجيتال يبلغ قياسها 12.3 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية بين 17 و18 بوصة.

بيجو 3008 موديل 2022

وتضم السيارة بيجو 3008 موديل 2022، كلا من حساسات ركن خلفية وأمامية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، وتقنية دعم المكابح BA.

بيجو 3008 موديل 2022

اسعار بيجو 3008 موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 705,000 جنيه بدلا من 679.990 ألف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 755,000 جنيه بدلا من 729.990 ألف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 830,000 جنيه بدلا من 804.990 ألف جنيه

- الفئة الثالثة (فرش أحمر) بسعر 835,000 جنيه بدلا من 809.990 ألف جنيه