عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وانت قاعد فى بيتك .. طريقة نقل ملكية سياراتك فى السعودية 

بيع سيارات
بيع سيارات

أعلنت المملكة العربية السعودية من قبل عن نشر الخدمات الرقمية فيما يخص جميع القطاعات، في إطار خطتها للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية 2030 للملكة ، لذلك فأن الخدمات المرورية متوفرة أغلبها إلكترونياً لطالما كانت تتوفر شروط إتمام الخدمة أونلاين.

وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سعت لنشر  الخدمات الرقمية ، و من بين الخدمات المرورية المتوفرة عبر منصة أبشر، بجانب خدمة نقل ملكية سيارة هى تجديد رخصة سير – تجديد رخصة سيارة – استعلام مخالفات المرور- الاعتراض على خدمات المرور وغيرها .

ومن ضمن تلك الخدمات تاتى خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر ، والتى تستهدف تمكين الأفراد من بيع سيارة خاصة ونقل ملكيتها إلكترونياً إلى شخص آخر، بعد الاتفاق مع المشتري وإتمام فحص السيارة والتأكد من تطبيق الشروط .

و يجب التأكد من توافر جميع شروط نقل ملكية سيارة أونلاين لديك، لأنه قد لا تتم العملية في بعض الحالات ويتطلب الأمر حينها الذهاب إلى إدارة المرور الخاصة بالمنطقة التابع لها.

وهناك شروط يجب ان تتوفر لاتمام البيع الكترونيا 

1-  يجب أن يكون كلاً من المشتري والبائع لديهم حساب على منصة أبشر (مسجلين بالمنصة)

2-  عليك التأكد من أن السيارة  التي ترغب في نقل ملكيتها لشخص آخر، ثمنها يتراوح بين  500 و 1,000,000 ريال سعودي.

3-  يتطلب نقل ملكية سيارة أونلاين، أن تكون  السيارة في حالة سليمة، أي (غير محجوزة، أو مفقودة، أو مطلوبة، أو موقوفة لأياً من الأسباب).

4-  يمكن فقط للمواطنين نقل ملكية سيارة أونلاين من نوع (خصوصي/ نقل خاص)، لكن مسموح للمقيمين بنقل ملكية سيارة خصوصي فقط.

5-  يجب أن تتأكد من أن رخصة سير السيارة غير منتهية.

6-  تأكد من توفر فحص دوري لسيارتك ساري المفعول.

7-  يجب كذلك أن تقدم تأمين ساري المفعول على سيارتك.

8-  يتضمن التأكد من سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال سعودي.

9-  يجب ألا يكون هناك مخالفات مرورية على السيارة أو المشتري.

10- يجب وجود حساب بنكي خاص بكل من البائع والمشتري.

اما عن خطوات نقل ملكية سيارة أونلاين تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يخص البايع، والقسم الثاني يتعلق بالمشتري.

1- خطوات نقل ملكية سيارة من شخص لآخر للبائع :

- تأكد من امتلاك حساب على منصة أبشر، ومن ثم عليك تسجيل الدخول

- بعد ذلك عليك التوجة إلى خدمات المركبات والنقل عليها.

-  النقر على أيقونة خدمات التي ستظهر في الصفحة.

-  اختيار نوع السيارة التي ستقوم ببيعها.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- الضغط على متابعة

- رفع الطلب عن طريق الضغط على تأكيد

 

2- خطوات نقل ملكية سيارة من شخص لآخر للمشتري:

- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

-  قبول الطلب عن طريق الضغط على متابعة

- إدخال البيانات الخاصة المطلوب إدخالها.

-  يجب تحويل قيمة السيارة.

- ثم التأمين على السيارة.

- تسديد رسوم نقل الملكية.

- اختيار إتمام المبايعة.

رؤية 2030 المملكة العربية السعودية منصة أبشر خدمات المرورية رخصة سيارة سيارة خاصة مخالفات المرور العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

23 مليون جنيه.. فاركو يضم ثنائي الزمالك رسميًا

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات إم جى Rx5 موديل 2022

خبراء : أسعار قطع غيار السيارات ارتفعت 100% بسبب قلة المعروض

لأصحاب الدخل المحدود.. أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في مصر

الميكانيكي بيقولك .. أنواع بطاريات السيارات المختلفة والفرق بينها

بسعر خيالي.. بيع 126 سيارة موديل 1994 في مصر

كاليفورنيا تحظر بيع سيارات البنزين والديزل في 2035

مواصفات وأسعار النسخة الرياضية البيك أب من تويوتا هايلكس GR بالسعودية

شعبة السيارات: عدم الاستيراد سيؤثر على اختفاء موديلات 2023 بالسوق المحلي

ترشيحاتنا

الأهلي يحدد عودة اللاعبين على مرحلتين استعدادا للموسم الجديد

تجدد الصراع.. الجيش الإثيوبي يقصف إقليم تيجراي ويستهدف مستشفى

عدم التفريط في أي لاعب.. طارق العشري يوجه صدمة قوية للأهلي والزمالك|تفاصيل

علاء عبد العال: أرفض الاستمرار مع إيسترن كومباني بعد هبوطه.. فيديو

هل الجن ممكن يسكن البيت ويؤذي لأنه أصابنا حسد ومرض؟.. الإفتاء تجيب

طلعت يوسف: لو امتلكت مساحة زمنية أكبر لأنقذت الجونة من الهبوط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

غال جدا .. سعر صادم لـ مايوه ميرهان حسين

بجمبسيوت مشجر.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة على إنستجرام

هاني الناظر يقدم نصيحة مهمة عن العلاقة الزوجية .. تعرف عليها

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ