وانت قاعد فى بيتك .. طريقة نقل ملكية سياراتك فى السعودية 

أعلنت المملكة العربية السعودية من قبل عن نشر الخدمات الرقمية فيما يخص جميع القطاعات، في إطار خطتها للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية 2030 للملكة ، لذلك فأن الخدمات المرورية متوفرة أغلبها إلكترونياً لطالما كانت تتوفر شروط إتمام الخدمة أونلاين.

وتعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي سعت لنشر الخدمات الرقمية ، و من بين الخدمات المرورية المتوفرة عبر منصة أبشر، بجانب خدمة نقل ملكية سيارة هى تجديد رخصة سير – تجديد رخصة سيارة – استعلام مخالفات المرور- الاعتراض على خدمات المرور وغيرها .

ومن ضمن تلك الخدمات تاتى خدمة مبايعة المركبات إلكترونيا عبر منصة أبشر ، والتى تستهدف تمكين الأفراد من بيع سيارة خاصة ونقل ملكيتها إلكترونياً إلى شخص آخر، بعد الاتفاق مع المشتري وإتمام فحص السيارة والتأكد من تطبيق الشروط .

و يجب التأكد من توافر جميع شروط نقل ملكية سيارة أونلاين لديك، لأنه قد لا تتم العملية في بعض الحالات ويتطلب الأمر حينها الذهاب إلى إدارة المرور الخاصة بالمنطقة التابع لها.

وهناك شروط يجب ان تتوفر لاتمام البيع الكترونيا

1- يجب أن يكون كلاً من المشتري والبائع لديهم حساب على منصة أبشر (مسجلين بالمنصة)

2- عليك التأكد من أن السيارة التي ترغب في نقل ملكيتها لشخص آخر، ثمنها يتراوح بين 500 و 1,000,000 ريال سعودي.

3- يتطلب نقل ملكية سيارة أونلاين، أن تكون السيارة في حالة سليمة، أي (غير محجوزة، أو مفقودة، أو مطلوبة، أو موقوفة لأياً من الأسباب).

4- يمكن فقط للمواطنين نقل ملكية سيارة أونلاين من نوع (خصوصي/ نقل خاص)، لكن مسموح للمقيمين بنقل ملكية سيارة خصوصي فقط.

5- يجب أن تتأكد من أن رخصة سير السيارة غير منتهية.

6- تأكد من توفر فحص دوري لسيارتك ساري المفعول.

7- يجب كذلك أن تقدم تأمين ساري المفعول على سيارتك.

8- يتضمن التأكد من سداد الرسوم الحكومية عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد) والبالغ قدرها 150 ريال سعودي.

9- يجب ألا يكون هناك مخالفات مرورية على السيارة أو المشتري.

10- يجب وجود حساب بنكي خاص بكل من البائع والمشتري.

اما عن خطوات نقل ملكية سيارة أونلاين تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يخص البايع، والقسم الثاني يتعلق بالمشتري.

1- خطوات نقل ملكية سيارة من شخص لآخر للبائع :

- تأكد من امتلاك حساب على منصة أبشر، ومن ثم عليك تسجيل الدخول

- بعد ذلك عليك التوجة إلى خدمات المركبات والنقل عليها.

- النقر على أيقونة خدمات التي ستظهر في الصفحة.

- اختيار نوع السيارة التي ستقوم ببيعها.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- الضغط على متابعة

- رفع الطلب عن طريق الضغط على تأكيد

2- خطوات نقل ملكية سيارة من شخص لآخر للمشتري:

- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

- قبول الطلب عن طريق الضغط على متابعة

- إدخال البيانات الخاصة المطلوب إدخالها.

- يجب تحويل قيمة السيارة.

- ثم التأمين على السيارة.

- تسديد رسوم نقل الملكية.

- اختيار إتمام المبايعة.