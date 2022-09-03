ارتفاع سعر بيجو 508 في مصر

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 508 موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 25 ألف جنيه.

بيجو 508 موديل 2022

وتاتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الازمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

تستمد السيارة بيجو 508 موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي "تيربو"، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات اوتوماتيكية، وبهذه القدرات يتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

بيجو 508 موديل 2022

بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة بيجو 508 موديل 2022 من الوقود بنسبة بلغت 5.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، أما عن السرعة القصوى للسيارة بيجو 508 موديل 2022 فبلغت 200 كيلومتر/ساعة.

بيجو 508 موديل 2022

كما حصلت السيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك اخر لفئة GT، يمكنه ضخ قوة قدرها 215 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية ثمانية السرعات بتقنية الدفع الامامي ايضا.

بيجو 508 موديل 2022

ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة بيجو 508 موديل 2022 فئة GT الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر في الساعة، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 9.7 لتر لكل 100 كم.

بيجو 508 موديل 2022

اسعار بيجو 508 موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 675,000 جنيه بدلا من 649,990 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 739,000 جنيه بدلا من 713,990 جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 795,000 جنيه بدلا من 769,990 جنيه

- الفئة الرابعة (فرش أحمر) بسعر 801,000 جنيه بدلا من 775,990 جنيه

- الإصدار جي تي ماكس بسعر 890,000 جنيه بدلا من 864,990 جنيه

- الإصدار جي تي ماكس (فرش أحمر) بسعر 895,000 جنيه بدلا من 869,990 جنيه