أقل من 30 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

يضم السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة العديد والعديد من السيارات المختلفة من الماركات العالمية ، ومع زيادة الأسعار التى نشهدا خلال الفترة الماضية ، اصبح الجميع يبحث عن أفضل سيارات باقل سعر ممكن .

وخلال السطور التالية سنتعرف على افضل ٥ سيارات مستعملة في مصر بسعر اقل من ٣٠ الف جنيه، وفق لمواقع البيع الالكترونية المختلفة .

1- فيات 128

فيات 128

استمدت السيارة فيات 128 موديل 1988 ، قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1116 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتتوفر أيضًا بمحرك آخر بسعة 1290 سي سي، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 3600 لفة في الدقيقة.

وياتى سعر السيارة داخل سوق المركبات المستعملة المصرى بسعر 20 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

2- لادا 2107

لادا 2107

تتمتع السيارة لادا 2107 موديل 1987، بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 78 حصانا عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 120 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، عبر ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 17 ثانية.

وياتى سعر السيارة داخل سوق المركبات المستعملة المصرى بسعر 30 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

3- سكودا فيليشا

سكودا فيليشا

تستمد سيارة سكودا فيليشيا موديل 1994 قوتها من محرك 4 سلندر سعته 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 54 حصان ، وعزم اقصي للدوران 99 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 16.5 ثانية .

وياتى سعر السيارة داخل سوق المركبات المستعملة المصرى بسعر 30 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

4- جولف 1

جولف 1

تستمد السيارة جولف1 موديل 1978 من محركين كاختيارات ، اولهما 4 سليندر 8 صمام عزم 77 نيوتن.متر قوة المحرك 49 حصان دفع امامي ناقل حركة يدوي 4 سرعات استهلاك وقود حوالي 8 لتر لكل 100 كم ، اما المحرك الاخر فهو انجيكشن 4 سليندر 8 صمام عزم 137 نيوتن.متر قوة المحرك 109 حصان دفع امامي ناقل حركة يدوي 5 سرعات ، و استهلاك وقود حوالي 8.5 لتر لكل 100 كم

وياتى سعر السيارة داخل سوق المركبات المستعملة المصرى بسعر 30 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .

5- بيجو 504

بيجو 504

تستمد السيارة بيجو 504 موديل 1980 قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات ليستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك.

وياتى سعر السيارة داخل سوق المركبات المستعملة المصرى بسعر 30 الف جنيه على حسب الحالة الفنية .