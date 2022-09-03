تعرف على سعر هيونداي i20 بعد الزيادة

أعلن وكيل شركة هيونداي عن رفع أسعار السيارة طراز i20 موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلية، بزيادة سعرية بلغت 40 ألف جنيه.

هيونداي I20 موديل 2022

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجاري ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الازمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

وتاتى السيارة هيونداي I20 موديل 2022 ، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما يستطيع محرك السيارة من ضخ قوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر.

هيونداي I20 موديل 2022

وتحتوى السيارة هيونداي I20 موديل 2022 ، على عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى خاصية المفتاح الذكي، وحساسات ركن خلفية لسهولة التحكم والاصطفاف.

هيونداي I20 موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي I20 موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام التوازن الالكتروني، بالاضافة إلى نظام متابعة ضغط الاطارات، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية، والتوازن عند صعود المرتفعات، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي.

هيونداي I20 موديل 2022

أسعار هيونداي I20 موديل 2022

- الفئة الأولى بسعر 440,000 جنيه بدلا من 400 الف جنيه

- الفئة الثانية بسعر 460,000 جنيه بدلا من 420 الف جنيه

- الفئة الثالثة بسعر 475,000 جنيه بدلا من 430 الف جنيه

- الفئة الرابعة بسعر 485,000 جنيه بدلا من 440 الف جنيه