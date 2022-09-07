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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الطائرة.. هنا الزاهد بصحبة أحمد سعد في أحدث ظهور لهما

هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد سعد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام". 

وظهرت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” من داخل الطائرة، في صورة سيلفي بصحبه الفنان أحمد سعد. 

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ويُعرض حاليا للنجمة هنا الزاهد فيلمها الجديد "بحبك"، والذي تشارك بطولته بجانب النجم تامر حسني، الذي حقق نجاحا محلياً وعالمياً، بقائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث "بحبك" حول حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط قلبه بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "بحبك"، هو أولى التجارب الإخراجية للنجم تامر حسني، وهو من تأليفه وبطولته أيضاً، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

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