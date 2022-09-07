قلة أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

فتح زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، النار على نجوم الأهلي القدامى مصطفى يونس ومجدي عبدالغني؛ بسبب التجريح في ناديهم.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة “تن تي في” في برنامج “البريمو” : “أي حد بيهاجم النادي بتاعه اللي اتربى فيه أو كل عيش منه في الإعلام يبقى معندوش أصل”.

وتابع زكي عبدالفتاح: “لو عندي شكوى المفروض أروح لرئيس النادي حتى لو عايز أشتغل أقوله إنما أطلع أجرّح في الإعلام دا قلة أصل”.

وأضاف زكي عبدالفتاح: “لو اتخانقت مع ابويا وطلعت احكي للناس في الإعلام يبقى معنديش أصل لازم أحل مشكلتي في البيت”.

وواصل زكي عبدالفتاح: “زعلان من إدارة المحلة أنها سمحت لشخص يطلع يرد عليهم في الإعلام لأن دا مينفعش”.

زكي عبدالفتاح يطالب المحلة بمساندة المدرب الجديد

واختتم: “غزل المحلة مر بظروف صعبة في الموسم المنقضي ، و تولى تدريبه أكثر من مدير فني ، ونجح الفريق في الإبقاء بالدوري بصعوبة ، و لذلك أتمنى من الجماهير مساندة الجهاز الفني الجديد وعدم تكرار مأساة الموسم الماضي”.