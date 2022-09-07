صدمة إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.



وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،شركة الكرة بالنادي الأهلي لم يعرض عليها أبدًا التدخل في ملف محمود عبد المنعم "كهربا"، هما اجتمعوا لوضع أسس في العمل، لكنهم لم يتولوا الملفات، الأمر منذ 48 ساعة فقط، الخطيب وجه مجلس الإدارة بالتحرك لحل أزمة "كهربا".



وواصل شبانة،أوجه حديثي لكهربا الآن، أمامك طريقين الآن، أما البقاء في الأهلي أو الرحيل لفريق آخر، والخطيب وجه بمساندتك في كلتا الحالتين، في النهاية.. الملعب الفيصل وعليك إثبات نفسك يا كهربا، وأنا متأكد أنك في حالتك الفنية الطبيعية ستشارك على أفضل الأجنحة في الدوري.

عودة رمضان صبحي لـ الأهلي



وأتم شبانة،هناك ضغوط على الخطيب من مقربين له من أجل عودة رمضان صبحي مرة أخرى للأهلي، ولكن الخطيب يرفض عودته للنادي مرة آخرى، الخطيب تفاجىء بتفاوض رمصان صبحي مع بيراميدز وكان مصدوم من كابتن إكرامي لأنه أبلغه بأنه لا يملك معلومة حول تفاوض رمضان صبحي مع بيراميدز، وأنا أعتقد أن كابتن إكرامي بالفعل لم يكن يعلم المفاوضات.