شريف عبد المنعم: الأهلي سيعود أقوى.. ويحتاج لتعويض «بانون»

أكد شريف عبد المنعم نجم الكرة المصرية الأسبق، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي سيعود أقوى في الموسم المقبل.

وتابع عبد المنعم في في تقريره نشره برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الأهلي سيعود في الموسم المقبل أقوى هذا ما يجب أن نؤمن به لأن الفريق قضى مواسم صعبة في الفترة الأخيرة.

وأتم شريف عبد المنعم: بالطبع الأهلي يحتاج لتدعيمات قوية خصوصًا في الشق الهجومي، ولتعويض بدر بانون بتعاقدات جديدة وأيضًا في الجزء الأمامي.

الرسالة الأخيرة.. سواريش يودع الأهلي وجماهيره بعبارات مؤثرة

علّق البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على رحيله من منصبه بعد فسخ التعاقد مع النادي الأحمر بالتراضي.

وكتب سواريش عبر حسابه علي "إنستجرام" قائلًا “كان بفخر كبير أن مثلت أكبر نادٍ أفريقي ، نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، "الأهلي” العمل الذي قمنا به ، بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية والعاطفية ، وفي مثل هذا الوقت القصير ، يترك الجميع دون استثناء مع الشعور بأنهم قد قاموا بواجبهم.. هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب.

وتابع: "ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي، من جميع الأقسام، وكرس نفسه ، واجتمع معًا وساهم في ذلك ، على الرغم من كل العقبات ، قمنا بتكريم القميص.

وأضاف: "شكرا لكم جميعا! النجاح هو أيضًا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق ، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرًا بالعمل معهم. للجميع ، ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإطلاقهم في مختلف الألعاب ، أريد أن أترك كلمة من الشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في جلسة التدريب بعد جلسة التدريب وما فعلوه في المباريات ، يكشف ما إنهم محترفون رائعون.

واختتم قائلاً: "يجب أن يكون الأهلي سعيدًا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال.. لم نفز بالبطولات ، لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا ​​كل شيء للأهلي.. أتمنى لك كل التوفيق وأراك في يوم من الأيام!".