عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف عبد المنعم: الأهلي سيعود أقوى.. ويحتاج لتعويض «بانون»

الأهلي
الأهلي

أكد شريف عبد المنعم نجم الكرة المصرية الأسبق، أن فريق الكرة بالنادي الأهلي سيعود أقوى في الموسم المقبل.

وتابع عبد المنعم في في تقريره نشره برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الأهلي سيعود في الموسم المقبل أقوى هذا ما يجب أن نؤمن به لأن الفريق قضى مواسم صعبة في الفترة الأخيرة.

وأتم شريف عبد المنعم: بالطبع الأهلي يحتاج لتدعيمات قوية خصوصًا في الشق الهجومي، ولتعويض بدر بانون بتعاقدات جديدة وأيضًا في الجزء الأمامي.

الرسالة الأخيرة.. سواريش يودع الأهلي وجماهيره بعبارات مؤثرة

علّق البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على رحيله من منصبه بعد فسخ التعاقد مع النادي الأحمر بالتراضي.

وكتب سواريش عبر حسابه علي "إنستجرام" قائلًا “كان بفخر كبير أن مثلت أكبر نادٍ أفريقي ، نادي القرن، أحد أشهر الأندية في العالم، "الأهلي” العمل الذي قمنا به ، بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية والعاطفية ، وفي مثل هذا الوقت القصير ، يترك الجميع دون استثناء مع الشعور بأنهم قد قاموا بواجبهم.. هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب.

وتابع: "ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في النادي، من جميع الأقسام، وكرس نفسه ، واجتمع معًا وساهم في ذلك ، على الرغم من كل العقبات ، قمنا بتكريم القميص.

وأضاف: "شكرا لكم جميعا! النجاح هو أيضًا العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق ، من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيرًا بالعمل معهم. للجميع ، ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين سعدت بإطلاقهم في مختلف الألعاب ، أريد أن أترك كلمة من الشجاعة والثقة لأن ما فعلوه في جلسة التدريب بعد جلسة التدريب وما فعلوه في المباريات ، يكشف ما إنهم محترفون رائعون.

واختتم قائلاً: "يجب أن يكون الأهلي سعيدًا بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال.. لم نفز بالبطولات ، لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا ​​كل شيء للأهلي.. أتمنى لك كل التوفيق وأراك في يوم من الأيام!".

شريف عبد المنعم النادي الأهلي الأهلى بدر بانون ريكاردو سواريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر..بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء اليوم|فيديو

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

ترشيحاتنا

التموين: الدعم الذي وجّه به الرئيس السيسي مستمر حتى مارس 2023 |فيديو

اتفاق شفوي.. وكيل محمود جاد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

صدمة إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

رئيس الأرصاد الجوية السابق: التغير المناخي أثر على مصر بشكل كبير.. فيديو

لأول مرة.. أحمد سعد ينشد موالاً يجمع بين الترانيم المسيحية والابتهالات الإسلامية|شاهد

جمال علام للاعبي المنتخب الأوليمبي: ننتظر منكم تحقيق الحلم ورفع اسم مصر عاليًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالأسود.. شاهد| لجين عمران تتألق بمجوهرات لافتة في أحدث جلسة تصوير لها

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. نوع شهى من الأرغفة

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ