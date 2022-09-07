قد يقبل العرض.. مدرب روما السابق يقتحم قائمة المرشحين لتدريب الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مارسل كولر المدير الفني السابق لمنتخب النمسا، أصبح أحدث المرشحين لتدريب فريق الأهلي، بالإضافة إلى الإيطالي أوزيبيو دي فرانسيسكو مدرب روما وساسولو السابق.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فرانشيسكو مرشح بقوة لتدريب فريق بيروجيا الناشط بدوري الدرجة الثانية، موضخًا أنه قد يقبل بعرض الأهلي أيضًا.

وأشار حتحوت، إلى أن كولر تولى من قبل تدريب عدة أندية في سويسرا مثل إف سي سانت وجراسهوبرز وبازل، وبوخوم وكولن في ألمانيا إلى جانب منتخب النمسا، مضيفًا أن الأهلي فتح خطًا من المفاوضات مع أكثر من مدرب في الفترة الأخيرة انتظارًا للمفاضلة والاختيار من بينهم لاختيار الأنسب في المرحلة المقبلة

واختتم هاني حتحوت، تصريحاته، بأن الأهلي وضع عدة معايير وشروط من أجل الاختيار على رأسها الخبرات وتحمل الضغوط إلى جانب حصده للألقاب في تجاربه السابقة.

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الأسبوع الماضي، إقالة ريكاردو من تدريب الفريق، بعد شهرين من توليه المهمة.

أرقام سواريش:

وقاد البرتغالي ريكاردو سواريش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 17 مباراة، فاز المارد الأحمر في 9 مواجهات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 3 .

أحرز فريق الأهلي 22 هدفا خلال فترة ريكاردو سواريش، واستقبل مرماه 5 أهداف فقط.