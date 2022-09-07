مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

تحدث طه إسماعيل، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن احتياجات القلعة الحمراء قبل الدخول في الموسم الجديد.

وقال طه إسماعيل في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “فريق الأهلي لا يحتاج إلى إضافات كثيرة يحتاج على سبيل المثال مهاجم هداف يملك حلولًا كثيرة لمساعدة الفريق ولاعبين على الأطراف”.

وتابع: “لكن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في الدفاع والظهيرين أيضًا ومركز الوسط كما أن شادي حسين ومصطفى ميسي سيكونان إضافة قوية الأول مهاجم جيد وهداف وشرس”.

وأضاف: “أحمد ياسر ريان مهاجم جيد وظهر مع سيراميكا لأن معه محمد إبراهيم وصالح جمعة بخلاف أنه في الأهلي كان مقيدًا فنيًا وليست كل التمريرات تكون له لكن شادي مهاجم مُقاتل”.

وأكمل: “محمود كهربا إذا تدرب جيدًا وارد أن يكون إضافة، والأهلي ليس في خطر حال عدم انضمام هؤلاء اللاعبين لأنه يمتلك لاعبين جيدين”.

وواصل: “مواصفات المدير الفني الجديد للأهلي خلفًا لريكاردو سواريش من أهمها تنظيم الفريق والتزام اللاعبين وتحليهم بالروح والطموح”.

وأستطرد: “أيضًا الأهلي يحتاج تغيير أسلوب اللعب وعدم التحضير من الخلف والنقل على الأطراف يجب تغيير الأسلوب البليد الذي قد يعرض الفريق لبعض الأخطاء أحيانًا”.

طه إسماعيل يكشف المواصفات المطلوبة لـ المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

واختتم: “نحتاج مديرًا فنيًا لديه تكتيك مميز ويعرف قدرات اللاعبين بشكل جيد ويُعلم اللاعبين كيف يلعبون 3-4-3 ويكون عنده القدرة على تغيير الأسلوب خلال المباراة”.