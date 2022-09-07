هيخلوا الفريق نار .. فرج عامر: الأهلي ضم 3 صفقات أجانب سوبر

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي ضم 3 صفقات سوبر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “الأهلي ضم 3 لاعبين أجانب سوبر سوبر سوبر، لم تظهر هذه النوعية في الدوري المصري من قبل ، وأفضّل أن أنتظر إعلان الأهلي عنهم لعل وعسي ، راس حربة ، جناح ، لاعب وسط ، وأتمني بيرسي تاو يمشي وأتمني علي معلول أيضا يمشي والأهلي يكمل أجانب من النوعية اللي جابها هيخلوا فريق الأهلي نار نار نار”.

الأهلي

ويسعى النادي الأهلي لحسم ملف الصفقات والتعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.