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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا شحاتة يُعلنها: طلبت ضم نجم الأهلي

صدى البلد

قال رضا شحاتة المدير الفني السابق لفريق الداخلية، إنه كان يرغب في التعاقد مع بلاتي توريه لصفوف الجونة عندما كان مدربًا له قبل انتقاله إلى بيراميدز، في يناير الماضي.

وأضاف رضا شحاتة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه طلب من إدارة الجونة الحصول على خدمات والتر بواليا من الأهلي، بعد رحيله، إلا أنهم رفضوا بسبب المقابل المادي.

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وأشار رضا شحاتة، إلى أن هناك 7 لاعبين من قوام الداخلية الأساسي سيستمرون مع الفريق في الموسم المقبل، إلا أن النادي لن يعلن عن صفقاته الجديدة قبل الانتهاء من 95 % من قوام الفريق.

وواصل نجم الأهلي السابق، أنه قرر استغلال فرصة قيد 3 لاعبين في فرق الناشئين من أجل تدعيم صفوف الداخلية، مشيرًا إلى أن أي لاعب سيرحل عن الجونة سأقوم بضمه للداخلية فورًا.

رضا شحاته: طلبت ضم نجم الأهلي

واختتم تصريحاته، بأنه طلب ضم أحمد سيد غريب من الأهلي للانتقال إلى الداخلية، في الصيف الجاري، بينما هناك ترحيب مبدئي بالموافقة من جانب مسؤولي الأحمر.

الأهلى الداخلية رضا شحاته بلاتي توريه بيراميدز

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