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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ضربة معلم.. مدرب الأهلي المحتمل "عالمي" فاز بكأس العالم وصنع المجد مع برشلونة ومانشستر

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

تحدث عنه ميدو دون أن يكشف اسمه قائلًا: "الأهلي تعاقد مع مدرب جامد، ومدرب معلم، وبطمن جمهور الأهلي، إن المدرب اللي جاي مدرب كبير".

سياسة بص العصفورة 

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه: "كل اللي اتقال من أسماء عن المرشحين لتدريب الأهلي على المواقع كل الأسماء غلط، والأهلي بيستخدم سياسة بص العصفورة شغال في حتة تانية خالص".

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وختم حديثه قائلا: "حسام غالي تعامل مع ملف مدرب الأهلي الجديد بشكل رائع وحسم التعاقد مع مدرب كبير صاحب خبرات".

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم المدير الفني على لسان أحمد حسام ميدو، لكن المؤشرات والتوقعات والتكهنات تشير إلى إسم المدير الفني الفرنسي المخضرم لوران بلان.

من هو لوران بلان ؟

تصدر اسم لوران بلان خلال الساعات الماضية، مؤشرات البحث على المواقع المصرية للبحث عن مسيرة الرجل الذي سيتولى القيادة الفنية للنادي الأكبر في إفريقيا.

لوران بلان

لوران بلان هولاعب كرة قدم فرنسي سابق، حاصل على كأس العالم 1998 مع الجيل التاريخي لمنتخب فرنسا الذي حقق الكأس لأول مرة في تاريخه.

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بدأ لوران بلان مسيرته الرياضية منذ سنة 1981، وذلك مع نادي مونبلييه، واستمر باللعب مرورًا بأندية نابولي، ونيم أولمبيك وسانت اتيان، وأوكسير وبرشلونة ومارسيليا، وانتر ميلان ومانشستر يونايتد. 

كان لوران بلان يجيد اللعب في مركز الليبرو، لكنه كلن يجيد إحراز الأهداف من التكملة الهجومية والكرات الثابتة، لذلك بلغ عدد أهدافه في مسيرته مع الأندية 125 هدف، ومع منتخب فرنسا 16 هدف.

لوران بلان مدربًا 

في  2007 تم تعيين لوران بلان مدربا لنادي بوردو واستطاع في موسمه الأول أن يقود نادي بوردو لاحتلال المركز الثاني في بطولة الدوري وتم اختياره أفضل مدرب عن ذلك الموسم. 

في الموسم الثاني حقق لوران بلان النجاح بالتتويج في 3 بطولات محلية وهي كأس الأبطال الفرنسي ثم كأس الدوري الفرنسي ثم ببطولة دوري الدرجة الأولى متفوقا على نادي مرسيليا بفارق 3 نقاط. 

لوران بلان

 تولى لوران بلان تدريب المنتخب الفرنسي بعد خروج فرنسا من الدور الأول لكأس العالم 2010 واستطاع ان يجمع شتات الفريق الفرنسي وقاد الديوك في يورو2012 إبى نصف النهائي. 

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وفي 2013 تولى تدريب نادى أوليمبيك مارسيليا وفي عام 2014 عين لتدريب نادى باريس سان جيرمان خلفا للإيطالى المخضرم كارلو أنشيلوتى المنتقل لتدريب ريال مدريد.

في 13 فبراير من هذا العام، أقال نادي الريان القطري،  لوران بلان، بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري المحلي، حسب ما أعلن اليوم الأحد.

شوبير: الإتفاق تم 

ودون ذكر إسم المدرب أيضً، أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن الأهلي بالفعل تعاقد مع مدرب محترف يليق باسم المارد الأحمر مشددا على أن تعاقدات الأهلي بشأن الصفقات تمت لتلائم متطلبات المدرب الجديد.

وأضاف شوبير أن الإعلان عن اسم المدرب والصفقات الجديدة سيكون خلال  الأيام المقبلة.

حسام حسن: لوران بلان مدرب كبير 

وفي تصريحات تلفزيونية تحدث حسام حسن عن المدير الفني الجديد للأهلي، قائلًا: "وعن لوران بلان، واصل: “أكيد مدرب كبير ولاعب كبير، وسبق له تولى تدريب أندية كبيرة في فرنسا وأعتقد أنه درب منتخب فرنسا”.

وأتم: “بلان بعيد منذ فترة عن التدريب، ولكنه لديه خبرات كبيرة كمدرب والنادي الأهلي محتاج مدرب مثله”.

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