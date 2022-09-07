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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء نارية.. فرج عامر: 5 صفقات محلية جديدة في الأهلي

صدى البلد

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي سيتعاقد مع 5 صفقات محلية، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “بالرغم من اعلان الأهلي التوقف عن الصفقات المحلية، الأهلي سيتعاقد مع خمس صفقات محلية جديدة غير مصطفي شلبي ، وشادي حسين وعادل ميسي ومحمود حمادة الذين انتهي منهم بالفعل ،و يتناولها بشئ من السريةً والحذر”.

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الأهلي

ويسعى النادي الأهلي لحسم ملف الصفقات والتعاقد مع مدير فني جديد خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل عن الفريق بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأنهى النادي الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الوصيف.

الأهلى النادي الأهلي فرج عامر ريكاردو سواريش الدوري المصري

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