السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

أعلن فرج عامر ، رئيس نادي سموحة السابق، عن المدير الفني للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: "اخيرا مارسيل كولر السويسري الجنسية هو مدرب الأهلي القادم".

أثارت شركة “fair play agency”، الجدل حول اسم المدرب الجديد لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقامت الشركة المسئولة عن تسويق المدرب السويسري مارسيل كولر، بمتابعتها للحساب الرسمي للقلعة الحمراء، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ويطلق على مارسيل كولر لقب “صانع نهضة النمسا”، حيث تولى قيادة المنتخب النمساوي في الفترة من 2011 حتى 2017، ونجح في قيادته للتأهل إلى يورو 2016 للمرة في تاريخه، بعد كانت مشاركته الوحيدة في تاريخه عام 2008 كمستضيف للبطولة الأوروبية.