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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال ساعات.. أسامة حسني يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني والصفقات

صدى البلد

زف أسامة حسني نجم الأهلي والمنتخب السابق بشري سارة لجماهير الفريق بشأن المدير الفني الجديد للمارد الأحمر. 

وأعلن أسامة حسني عبر قناة الأهلي أن النادي سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن المدير الفني الجديد للفريق والصفقات الجديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. 

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن مفاجآت بخصوص المدير الفني الأجنبي الجديد للنادي الأهلي.

وأكد شوبير أن إدارة النادي الأهلي نجحت في إنهاء التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

وقال إن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي قد يبدأ مشواره هنا في القاهرة خلال تلك الأيام، أو يغادر للفريق إلى هولندا قبل انطلاق المعسكر.

من جانب آخر، نشر اللاعب عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر عمرو السولية في الصورة برفقة مؤمن زكريا، وعلق: "أخويا".

وحل مؤمن زكريا  لاعب النادي الأهلي السابق، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي".

 

 

الأهلى النادي الأهلي شوبير عمرو السولية قناة الأهلي صاحبة السعادة

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