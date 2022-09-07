توفي الأب والأم.. محافظ الإسكندرية يستقبل أطفال حريق شقة العجمي بعد تماثلهم للشفاء



استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الأطفال الستة المعروفين إعلاميا بإطفاء حريق شقة العجمي، وذلك بعد تماثلهم التام للشفاء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إثر الحريق الهائل الذي نشب فى شقتهم وتوفى على إثرها والديهما بعد تمكنه من إنقاذهم.

وأعرب الشريف عن بالغ حزنه وأسفه لأسرة الأطفال الستة جراء الحادث الأليم لافتاً إلى أن تقديم الدعم والرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم هو أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لهم.

وأشار المحافظ إلى أنه عقب وقوع الحادثة الأليم أصدر تعليماته الفورية بتوفير كامل الرعاية الكاملة لهم من جميع الجهات المعنية وكذلك تنفيذ كافة مطالب جدة الأطفال باستخراج شهادات ميلاد الأطفال وتحويلهم لأقرب مدرسة بالقرب من محل السكن.