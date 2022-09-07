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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب التمريض: اجتماع مشترك مع الصحة العالمية لتطبيق برنامج القبالة بجامعة الجلالة

نقيب التمريض
نقيب التمريض

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى الدورة التدريبية الخاصة بتدريب القابلات على برنامج لدعم صحة المرأة وتشجيع الولادات الطبيعية، والتى تستمر فعالياته لمدة ٦ اشهر، تحت رعاية الدكتورة عبلة الالفي عضو مجلس النواب، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

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وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن البرنامج يهدف للمساهمة في الإقلال من الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية، لافتة إلى أن البرنامج ينفذ للمرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم تنفيذه للمرة الأولى لمجموعة من القابلات المتميزات بمحافظة شمال سيناء بالتعاون مع اليونسيف.
وتابعت نقيب التمريض، أنه استكمالا لدعم دور القبالة، فقد عُقد أول اجتماع بكلية التمريض جامعة القاهرة، ضم كلا من نقيب عام التمريض، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس لجنة القطاع، وعبير سعد زغلول عميد كلية تمريض القاهرة، وبمشاركة عدد من الأساتذة المتميزين والمتخصصين في مجال النساء والتوليد لتطبيق برنامج القبالة بجامعتى الجلالة والملك سلمان، تمهيداً لتطبيقها فى كافة كليات التمريض الحكومية والأهلية.

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وأشارت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار معالي وزير الصحة والسكان، يشدد دائما علي أهمية تنفيذ برنامج الزمالة المصرية في مجال القبالة وذلك للمساهمة في حل المشكلة القومية الخاصة بارتفاع نسب القيصريات وتأهيل قابلات للقيام بمتابعه السيدات الحوامل حتي الوصول الي الولادة الامنة من خلال الأطباء.

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نقيب التمريض صحة المرأة وزارة الصحة كلية التمريض جامعة القاهرة كليات التمريض الحكومية

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