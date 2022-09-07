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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم..رضا حجازي يطلق مسابقة التميز المهني.. اعرف الشروط.. البحث العلمي ترشح فريقا لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو بتونس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :


رئيس جامعة طنطا: لجنة قطاع العلوم الأساسية تحقق أهداف رؤية مصر 2030

استقبل الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا اليوم، الأربعاء، وفد لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي السابق ومقرر اللجنة، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم.


أولياء أمور مصر: نؤيد عودة الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية لكن بدون حفظ


أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف “أولياء أمور مصر”، أنها مع عودة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 مع أسئلة الاختيار من متعدد.

 

خبير يطالب بتنفيذ أنشطة في المدارس لتوعية الطلاب بالتغيرات المناخية


أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه فى إطار الجهود الدولية والاهتمام بالتغيرات المناخية أصبح العالم بأكمله يهتم بقضية تغيرات المناخ وما لها من آثار كارثية على العالم وتحديد دور كل فرد فى الحفاظ على البيئة، مؤكدًا على الدور الهام لوزارة التربية والتعليم باعتبارها من أكثر الوزارات قدرة على الوصول بشكل مباشر إلى فئة كبيرة من الطلاب والشباب والمجتمع المحيط بالمدرسة من خلال التوعية البيئية والأنشطة المصاحبة من المسابقات وكل ما ستقوم به المدرسة من توعية للمجتمع والبيئة المحيطة.

 

أكاديمية البحث العلمي ترشح فريقا من الطلاب لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو بتونس


رشحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فريقا من الطلاب المصريين من محافظة الشرقية، وبنها، والقاهرة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاماً من الطلاب المتميزين من "جامعة الطفل" والمهتمين بمنهاجيات البحث العلمي لتمثيل مصر في أولمبياد الألكسو "لتعزيز قدرات الطفل العربي فى منهجيات البحث العلمى" والتي سيتم عقدها فى دولة تونس فى الفترة من 6-8 سبتمبر 2022، وفي ضوء التعاون والتنسيق بين الأكاديمية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو".


بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في المشروعات البحثية والعلمية

 

قال وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى إنه تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الوزارة و"جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية" في المشروعات البحثية والعلمية والصناعية من خلال تنفيذها بالاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، وسيتعاون الجانبان في المجالات التدريبية بالاستفادة من إمكانيات الطرفين عبر تنفيذ التدريب الصيفي لطلبة الجامعة "تخصصات هندسية" بالمصانع والشركات ومراكز التدريب بالإنتاج الحربي .

 

وزير التعليم يطلق مسابقة التميز المهني.. اعرف الشروط

قررت وزارة التربية والتعليم والفني، إطلاق مسابقة التميز المهني لـ المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في إطار سعي وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة، والمعلمين بصفة خاصة واهتمامها بتحفيز العنصر البشري بالمنظومة التعليمية. 

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