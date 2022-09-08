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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم ونائب رئيس جامعة الأزهر يتفقدان أعمال القافلة التنموية الشاملة بقرية النزلة

محافظ الفيوم ونائب
محافظ الفيوم ونائب رئيس جامعة الازهر اثناء الجولة

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمود توفيق نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والوفد المرافق له، في مستهل زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد أعمال القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها جامعة الأزهر بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري، بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.

تم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وجامعة الأزهر الشريف، وسبل الاستفادة من الخبرات العلمية والكوادر الطبية بجامعة الأزهر في تنظيم قوافل طبية بالقرى النائية بمحافظة الفيوم.

عقب ذلك، تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، أعمال القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الأزهر الشريف بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، على مدى يومي 7و8 سبتمبر الجاري، بقرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق.

وتشمل القافلة الطبية، توقيع الكشف وتوزيع الأدوية مجاناً على المواطنين، في 10 تخصصات تشمل العظام، والجراحة العامة، والباطنة، والأطفال، والرمد، وأمراض النساء والتوليد، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، والمخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، فضلاً عن التطعيم بلقاح كورونا، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء التحاليل التخصصية والأشعات، وإجراء العمليات إلى المستشفيات الجامعية بالأزهر.

كما تشمل القافلة التنموية الشاملة، جهود التنمية الحضرية من خلال دراسة المشكلات الاجتماعية بقرية النزلة، ومشكلات البنية التحتية، وتنمية الصناعات التراثية مثل صناعة الفخار بالقرية، إضافة إلى التنمية السياحية المستدامة، وتنفيذ مشروع لتنمية وادي النزلة لحماية وتبطين الوادي وتقليل آثار الفيضانات والآثار السلبية التي قد تنتج عن الأمطار، وكذلك دراسة عمل تنمية سياحية للمنطقة بشكل عام قائمة على الصناعات التراثية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في برنامج "فرصة" واختيار مشروعات موائمة للبيئة تستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة.

كما تشمل القافلة الشاملة، الخدمات الزراعية، والبيطرية، فضلاً عن الندوات التثقيفية، وفصول محو الأمية، وتوزيع المساعدات المالية، والشنط المدرسية، وشنط مستلزمات الوقاية الطبية للمترددين على القافلة، كما يتم إجراء الأبحاث وتقديم المساعدات والإعانات المالية للمستفيدين من الأيتام والأرامل والمطلقات والمعيلات، وكذلك تقديم العلاج الشهري لعدد من الحالات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، وتسقيف المنازل وعمل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الإنتاجية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري.

خلال القافلة، التقى محافظ الفيوم، عدداً من المواطنين واستمع لمشكلاتهم ووجه بسرعة حلها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما قام المحافظ بغرس إحدى شجيرات الزيتون بمعهد النزلة الأزهري، ضمن 500 شجرة مثمرة سيتم زراعتها بالقرية خلال فعاليات القافلة.

وثمّن محافظ الفيوم، دور جامعة الأزهر، في المشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية، إلى جانب دورها الأكاديمي والديني، وذلك بما تمتلكه من خبرات وكوادر علمية، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل المزيد من القرى النائية لتحقيق أكبر استفادة للأهالي.

شهد فعاليات القافلة، الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين بجامعة الأزهر، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وكمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي منسق برنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعي، وممثلون عن جمعية الهلال الأحمر المصري.

جولة ميدانية موسعة لمحافظ الفيوم بعددٍ من شوارع وأحياء المدينة

 

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محافظ الفيوم يشيد بجهود جامعة الأزهر في دعم مبادرة حياة كريمة

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الفيوم محافظ الفيوم جامعة الأزهر القافلة التنموية قرية النزلة

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