محافظ الفيوم يشيد بجهود جامعة الأزهر في دعم مبادرة حياة كريمة

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بجهود القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف في دعم المبادرات الرئاسية التي نادي بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها مبادرة: (حياة كريمة).



وثمن محافظ الفيوم خلال استقباله الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة رئيس الجمعية المصرية لجراحة العمود الفقري؛ ما يقوم به قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين في مختلف قرى محافظة الفيوم.



من جانبه وعد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتكثيف القوافل الطبية من مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في قرى محافظة الفيوم، وإجراء العمليات الجراحية لهم بالمجان؛ دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمًا لمبادرة (حياة كريمة)، وفي إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسعادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على خدمة المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمود رمضان صوفي، والدكتور أحمد عطوة، أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.