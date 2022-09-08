عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال: مظهر شاهين يدافع عن نهاد أبوالقمصان بعد الهجوم عليها.. ولاعبو الأهلي والزمالك يهنئون مؤمن زكريا بمولوده الجديد

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

عبد الله جمعة بصحبة فرجاني ساسي في قطر .. شاهد

 

نشر عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك صورة مع فرجانى ساسى ، لاعب الزمالك السابق ، من قطر اثناء استعداد الفارس الأبيض  لـ لمواجهة الهلال السعودي، عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعبد الله جمعة على الصورة قائلا “ El fer ”.

 

كفاكم ظلمًا.. مظهر شاهين يدافع عن نهاد أبو القمصان بعد الهجوم عليها

 

دافع الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي ، عن المحامية نهاد أبو القمضان، عضو المجلس القومي للمرأة بسبب الهجوم عليها لتصريحاتها عن أجر إرضاع الزوجة لأبنائها. 

وكتب مظهر شاهين عبر فيسبوك "  كفاكم ظلما للسيدة نهاد أبو القمصان  لا تنسبوا إليها تصريحات مزيفة فهذا ظلم وبهتان كبير ، أختلف معها كثيرا لكني أرفض ظلمها والإساءة لشخصها ،  ربما خطؤها الوحيد الذي يقف خلف تصريحاتها هو أنها لا تنظر إلي كل الموضوعات الزوجية من نقطة المنتصف. 

واشار رغم اختلافي معها في بعض الأراء إلا أنني أرفض حالة التنمر التي تتعرض لها السيدة/ نهاد أبو القمصان، ومحاولة الافتراء عليها من خلال نسبة تصريحات إليها لم تقلها أو تصرح بها، خاصة أنها لم ترد علي أي شخص قد قام بالهجوم علي تصريحاتها بشأن أجرة رضاع الزوجة لطفلها بأسلوب غير لائق، والتزمت الصمت أحيانا، وأدب الرد أحيانا أخري . 


واضاف " وليس معني أنني أرفض محاولات تنمر البعض عليها والإساءة إلي شخصها  والافتراء عليها ظلما وبهتانا أنني موافق علي كل تصريحاتها، بل أوافقها في بعضها وأختلف معها في البعض الآخر، وهذا وارد في أي وقت، فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، طالما بقي محصنا بالأدب والإحترام والتقدير، ويبقي لها مني كل الود والتقدير.

 

لاعبو الأهلى والزمالك يهنئون مؤمن زكريا على مولوده الجديد .. شاهد

 

حرص لاعبو الأهلى والزمالك على تهنئة مؤمن زكريا بـ مولوده الجديد ، من خلال التعليق على المنشور الذى نشره لـ إعلانه عن مولوده . 

فى البداية كتب حسين الشحات لاعب الاهلى “ مبروووك يا حبيبي تتربي في عزك  ”. 

و علق رامى ربيعة قائلا “ مبروك حبيبي ”. 

فرجاني ساسي يشارك جمهوره بصورة له مع لاعبي الزمالك في قطر

 

نشر فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري ، صورة له مع لاعبى الزمالك من زيارته لـ بعثة الزمالك في قطر ظهر اليوم قبل مباراة الأبيض أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل المقرر لها غدا الجمعة بقطر.

وظهر فرجاني ساسى فى الصورة وسط لاعب نادى الزمالك وأمير مرتضى ، قبل مباراة في كأس سوبر لوسيل . 

 

مصر الأهلى انستجرام الزمالك الهلال السعودي فرجاني ساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاد معتذرا .. أول تعليق من آيتن عامر بعد ضجة رجوعها لطليقها

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

بث مباشر مانشستر يونايتد وريال سوسيداد الآن 0-1 في دوري أبطال أوروبا

لاعب مازيمبي الهارب يقترب من الأهلي.. صورة

انهيار الذهب .. تراجع عنيف للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 اليوم

الأهلي يحسم صفقة جديدة من خارج أفريقيا |خاص

ترشيحاتنا

خالد ميري: قناة السويس حققت أعلى إيرادات في تاريخها.. والإنجازات هتموت المشككين..فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 9 سبتمبر 2022.. نصيحة مهمة لكل برج

قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة .. هل تقضي الحوائج وتفك السحر؟

أخبار الفن.. بوسي تنفي طلاقها وزجها يقضي شهر العسل مع ضرتها.. اشتباكات على شباك تذاكر حفل هاني شاكر بسوريا

هاني الناظر يقدم اجراءات وقائية تحمي من جدري القرود.. فيديو

فريق كرواتي يخطف صفقة الأهلي في اللحظات الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

71 عاما من الحكم.. 9 خيول ملكت عقل وقلب إليزابيث الثانية

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. سلطة باذنجان

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ