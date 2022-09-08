أخبار السوشيال: مظهر شاهين يدافع عن نهاد أبوالقمصان بعد الهجوم عليها.. ولاعبو الأهلي والزمالك يهنئون مؤمن زكريا بمولوده الجديد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشر عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك صورة مع فرجانى ساسى ، لاعب الزمالك السابق ، من قطر اثناء استعداد الفارس الأبيض لـ لمواجهة الهلال السعودي، عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعبد الله جمعة على الصورة قائلا “ El fer ”.

دافع الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي ، عن المحامية نهاد أبو القمضان، عضو المجلس القومي للمرأة بسبب الهجوم عليها لتصريحاتها عن أجر إرضاع الزوجة لأبنائها.

وكتب مظهر شاهين عبر فيسبوك " كفاكم ظلما للسيدة نهاد أبو القمصان لا تنسبوا إليها تصريحات مزيفة فهذا ظلم وبهتان كبير ، أختلف معها كثيرا لكني أرفض ظلمها والإساءة لشخصها ، ربما خطؤها الوحيد الذي يقف خلف تصريحاتها هو أنها لا تنظر إلي كل الموضوعات الزوجية من نقطة المنتصف.

واشار رغم اختلافي معها في بعض الأراء إلا أنني أرفض حالة التنمر التي تتعرض لها السيدة/ نهاد أبو القمصان، ومحاولة الافتراء عليها من خلال نسبة تصريحات إليها لم تقلها أو تصرح بها، خاصة أنها لم ترد علي أي شخص قد قام بالهجوم علي تصريحاتها بشأن أجرة رضاع الزوجة لطفلها بأسلوب غير لائق، والتزمت الصمت أحيانا، وأدب الرد أحيانا أخري .



واضاف " وليس معني أنني أرفض محاولات تنمر البعض عليها والإساءة إلي شخصها والافتراء عليها ظلما وبهتانا أنني موافق علي كل تصريحاتها، بل أوافقها في بعضها وأختلف معها في البعض الآخر، وهذا وارد في أي وقت، فالخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، طالما بقي محصنا بالأدب والإحترام والتقدير، ويبقي لها مني كل الود والتقدير.

حرص لاعبو الأهلى والزمالك على تهنئة مؤمن زكريا بـ مولوده الجديد ، من خلال التعليق على المنشور الذى نشره لـ إعلانه عن مولوده .

فى البداية كتب حسين الشحات لاعب الاهلى “ مبروووك يا حبيبي تتربي في عزك ”.

و علق رامى ربيعة قائلا “ مبروك حبيبي ”.

نشر فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري ، صورة له مع لاعبى الزمالك من زيارته لـ بعثة الزمالك في قطر ظهر اليوم قبل مباراة الأبيض أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل المقرر لها غدا الجمعة بقطر.

وظهر فرجاني ساسى فى الصورة وسط لاعب نادى الزمالك وأمير مرتضى ، قبل مباراة في كأس سوبر لوسيل .