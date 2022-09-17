رفع 20 طن مخلفات وتطهير 24 شيشنة و15 مطبق بحي وسط في الإسكندرية

قامت ادارة النظافة، بحي وسط في الإسكندرية، اليوم، برفع مخلفات أشجار وأتربة من داخل مستشفى جمال عبد الناصر، وحديقة الشلالات البحرية، بالإضافة إلى رفع التعاقدات الخاصة بإجمالي ٢٠ طن.

وقامت لجنة تطهير الشنايش بحي وسط في الإسكندرية، بمتابعة تطهير الشانيش والمطابق؛ التي تتم بمعرفة منطقة وسط للصرف الصحي بعدد من الشوارع نطاق الحي.

وتم تطهير عدد 24 شنيشة بمحيط استاد الإسكندرية، بالسيارة المدمجة، بنسبة التطهير 95%، وتطهير 15 مطبق بنفس الموقع، نسبة تطهير المطابق 94%.

ويأتي ذلك وفقًا لتكيفات عزة سعد، رئيس حي وسط، في إطار الارتقاء بمستوي النظافة بشوارع الحي.